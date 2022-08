Museum der Bayerischen Könige öffnet wieder

Nach der Corona müssen sich Besucher des Museums der Bayerischen Könige in Hohenschwangau auf Auflagen einstellen, Zeitbeschränkungen wird es aber nicht geben

22.08.2022 | Stand: 16:53 Uhr

Das Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau öffnet am Freitag, 29. Mai, wieder seine Pforten. Kulturvermittlerin Vanessa Richter erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, welche Einschränkungen hinsichtlich der Corona-Krise die Besucher zu erwarten haben. Ihr ist es wichtig, dass die Gäste so sorgenfrei und sicher wie möglich das geräumige Museum im Ober- und Untergeschoss mit seinen vielen prächtigen Ausstellungsstücken genießen können.

Hektik Fehlanzeige

Sie sollen zudem wertvolle Informationen über die Geschichte der „Wittelsbacher“ und ihre berühmten Könige gewinnen. Niemand, der ins Museum kommt, solle sich gedrängt fühlen und ein schlechtes Gefühl haben, wenn er bestimmte Exponate genauer anschauen will. Es gebe also keine Zeitbeschränkung.

Maskenpflicht und maximal 50 Besucher gleichzeitig im Museum der Bayerischen Könige

Besondere hygienische Maßnahmen sind allerdings erforderlich. Es können gleichzeitig maximal 50 Personen das Museum besuchen und es besteht Maskenpflicht. Desinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich zur Verfügung. Die Audioguides werden jeweils mit einer neuen Hülle überreicht, die bei der Abgabe nach dem Besuch entsorgt wird. Für die Besichtigung wird die Richtung durch eine Linie vorgegeben, die sich durch alle Räumlichkeiten zieht. Kreuzungen werden auf diese Weise vermieden. Das Museumspersonal achtet an der Kasse, in den einzelnen Räumen und im Museumsshop darauf, dass der Mindestsicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Die Kulturvermittlerin Richter will bei Interesse auch Führungen mit Kleinstgruppen von etwa fünf Personen ermöglichen. Sie freut sich, dass nun wieder Leben ins Museum kommt.