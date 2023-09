Dream King: Im neuen Musical in Füssen träumt Jan Ammann als König Ludwig

Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: 1400 Gäste erleben die Premiere des neuen Ludwig-Musicals „Dream King“. Musicalstar Jan Ammann gibt den Märchenkönig.

Als „episches Fantasy-Musical“ sieht Regisseurin und Autorin Janet Chvatal ihr Musical „Dream King - Lebe deinen Traum“, das am Freitagabend im ausverkauften Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen Premiere feiert. Im Mittelpunkt stehen die Visionen des Königs: Ludwig II. blickt am Ende seines Lebens zurück und fragt sich, was aus seinen Träumen geworden ist. Zum neuen Ludwig-Musical werden 1400 Gäste erwartet.

Zum dritten Mal – nach „Ludwig – Sehnsucht nach dem Paradies“ und „Ludwig2 – Der König kommt zurück“ – gibt Musicalstar Jan Ammann am Füssener Festspielhaus nun König Ludwig II.. Bei „Dream King“ stehen mit ihm auf der Bühne weitere Musicalstars wie Patrick Stanke (König Max II. und Zauberer), Misha Kovar (Königin und Zauberin) und Kristin Backes (die junge Kaiserin Sisi).

Für die Musik sorgte der britische Komponist Nic Raine, der auch schon am Ludwig2-Musical beteiligt war (mit Konstantin Wecker und Christopher Franke). Raine zeichnete sich auch musikalisch verantwortlich für das Musical „Der Schwanenprinz“, das Janet Chvatal und ihr Mann Marc Gremm auf dem Forggenseeschiff MS Füssen und an Land gezeigt hatten. Chvatal nutzte die Geschichte des „Schwanenprinzen“ als Vorlage für „Dream King“ im Füssener Festspielhaus.

Weitere Aufführungen des Musicals „Dream King - Lebe deinen Traum“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: Samstag, 2. September (15 und 20 Uhr) und Sonntag, 3. September (15 Uhr) sowie Samstag, 30. Dezember (19 Uhr), Sonntag, 31. Dezember (20 Uhr), Freitag und Samstag, 5. und 6. Januar (jeweils 19.30 Uhr). Tickets und Infos online unter www.das-festspielhaus.de