Musikkapelle Schwangau: Musiker blicken auf ein Jahr Corona zurück

Die Musikkapelle Schwangau trifft sich virtuell zur Generalversammlung. Wie die Mitglieder trotz der Pandemie am Vereinsleben festgehalten haben.

28.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Ruhiges Jahr für normale Verhältnisse – geschäftiges Jahr in Corona-Zeiten“, auf diesen Punkt bringt es die Musikkapelle Schwangau, die kürzlich ihre Generalversammlung abgehalten hat – virtuell natürlich. Die Kapelle um Vorsitzenden Matthias Köpf blickt auf ein herausforderndes Pandemie–Jahr zurück, bei dem das Vereinsleben in vielerlei Hinsicht auf der Strecke blieb, es aber dennoch auch schöne Erinnerungen gibt.

Niemand hätte gedacht, dass ein Lockdown das öffentliche Leben einschränkt

Wahrlich keine einfache Aufgabe hatte Matthias Köpf in seinem ersten Jahr als Vorsitzender bei der Musikkapelle bekommen. Als er bei der Generalversammlung im vergangenen Jahr in das Amt gewählt wurde, war Corona zwar bereits ein Thema, aber dass bereits wenige Wochen später ein Lockdown das öffentliche Leben einschränken würde, hatte niemand gedacht. Da die Pandemie auch in diesem Jahr noch keine Versammlungen möglich gemacht hatte, musste die Generalversammlung der Musikkapelle Schwangau virtuell stattfinden.

Das Vereinsjahr hatte direkt mit einer Absage des Jahreskonzertes begonnen. Das berichteten Schriftführer Matthias Schwarz, Köpf und Dirigentin Alexandra Böhling. Zuvor gedachten die Mitglieder der verstorbenen Ehrenmitglieder Georg Mitzdorf und Georg Grotz und sechs weiteren Mitgliedern.

Bereits sehr früh, sei das Vereinsleben in die virtuelle Welt verlegt worden. Ende Juni waren dann wieder Proben möglich – unter strengen Hygienekonzepten. Aufgrund der Abstandsregelungen war eine Probe in den eigentlichen Räumen nicht möglich. Ein Dank ging während der Sitzung an Bürgermeister Stefan Rinke und die Gemeinde, weil die Kapelle in zwei Gruppen in der Gymnastikhalle der Grundschule spielen konnte.

Somit konnten dann in der Zeit bis August insgesamt fünf Kurkonzerte im Garten des Schlossbrauhauses bestritten werden. Aufgrund der Abstandsregeln, allerdings nicht auf der Bühne, sondern im Rasen vor dem Klettergerüst, der auch in Zukunft der Platz der Musikkapelle bei Auftritten bleiben wird. (Lesen Sie auch: Scharfe Töne von den Blasmusikanten zu den neuen Kultur-Regeln)

Auftritt: Höhepunkt des Jahres war der 3. Oktober

Lesen Sie auch

Elternbeirat kritisiert die Pläne für neue Kita in Schwangau: „Wackeliges Kartenhaus“ Betreuung in Schwangau

Nach der Sommerpause hat die Kapelle im September den traditionellen Veteranenjahrtag mit Einweihung des neuen Gebirgsjägerbrunnens musikalisch umrahmt und am Ende des Monats die Kommunionskinder auf dem Weg zur Kirche mit Musik begleitet. Der Höhepunkt des Vereinsjahres folgte dann am 3. Oktober, an dem ein sehr schöner Frühschoppen im Brauhaus gespielt werden konnte. Bei dieser Gelegenheit wurden auch Mitglieder der Kapelle für langjährige Verdienste geehrt.

Wegen der geänderten Abstandsregeln war es im Herbst dann auch wieder möglich, zum Proben die Räumlichkeiten des Vereinshauses zu nutzen. Ein Dank ging dabei auch an den Trachtenverein, der die Räume zur Verfügung stellte.

Die Jugendkapelle konnte zu Beginn des vergangenen Jahres noch ein Konzert spielen, bevor es in eine Probenpause ging, die wegen Corona verlängert wurde. Erst im September kam die Gruppe wieder zusammen – es waren aber aufgrund des Infektionsgeschehens nur zwei Proben möglich, seitdem ist der Probenbetrieb erneut ausgesetzt. Um die Zeit etwas zu überbrücken, haben die beiden Jugendleiter David Steiger und Daniela Bartenschlager einen internen Solo-Duo-Wettbewerb organisiert, bei dem die Teilnehmer – unter der Jury der beiden Bezirksjugendleiterinnen Sandra Linder und Alexandra Hahn – sehr gute und ausgezeichnete Erfolge verzeichnen konnten.

Sebastian Sohmen neu gewählt

Bei den diesjährigen Wahlen, die ebenfalls online und mit Ergebnisbekanntgabe in Echtzeit stattgefunden haben, stellten sich die zweite Vorsitzende Alexandra Hahn, die erste Notenwartin Anna-Lena Weihgold und die Zeugwartin Katharina Will zur Wiederwahl. Alle drei wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Schriftführer Matthias Schwarz stellte sich nicht mehr zur Wahl, für ihn wurde Sebastian Sohmen ins Amt gewählt (siehe Infokasten). Bürgermeister Stefan Rinke war ebenfalls zugeschaltet und bedankte sich im Namen der Gemeinde bei den Musikern, die hoffen, bald wieder auftreten zu können.

Lesen Sie hier, wie das Honsolgener Musikfest virtuell über die Bühne ging