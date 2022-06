Musikschule Füssen: Engagement und Begabung tragen Früchte

Vom Füssener Lionsclub mit einem Stipendium geförderte Schüler spielen im Kaisersaal. Sie bieten ihrem Publikum Erstaunliches.

14.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Für Paul Helmer war es quasi die Abschiedsvorstellung nach mehr als zehn Jahren, die der 18-Jährige Trompeten-Unterricht an der Sing- und Musikschule Füssen genossen hat. Und so lieferte der in Rieden am Forggensee wohnende, frisch gebackene Abiturient beim jüngsten Stipendiatenkonzert der Musikschule und des Lionsclubs Füssen im Kaisersaal einen eindrucksvollen Nachweis dessen, was er nicht nur bei seinem letzten Lehrer Stephan Gehring, sondern zuvor auch bei Markus Thaler gelernt hat.

Breites Spektrum an Instrumenten

Ihr musikalisches Können stellten noch sieben andere Eleven der Musikschule unter Beweis, die laut deren Leiter Robert Maul „besonders engagiert und begabt“ sind. Und während der weibliche Nachwuchs dabei mit fünf Mädchen beziehungsweise jungen Frauen in der Mehrheit war, bildeten ihre Instrumente das breite Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten an der Schule ab. So eröffnete Olivia Weiß den Abend mit der Violine, bevor Franziska Dischler die Querflöte erklingen ließ und Elena Hofer Gitarrentöne zu Gehör brachte. Unmittelbar darauf zeigte Magdalena Sieber, was sie an der Posaune draufhat, während Katharina Eberle das Quintett am Klavier voll machte. Wenn auch zahlenmäßig geringer, standen Kemal Bagci am Schlagzeug, Noah Briemle (Saxofon) und eben Paul Helmer ihren Mitschülerinnen in nichts nach.

Solisten zeigen beachtliche Leistungen

Im Rahmen dessen machten alle Solo-Interpreten sehr deutlich, zu welch beachtlichen Leistungen der Unterricht an der Musikschule befähigen kann, für die Talent alleine nicht reichen dürfte. Mit den zwei Gastspielern Simon Hackl am E-Bass und Jannis Langer am Saxofon präsentierten sie den rund 40 Konzertbesuchern am Ende zusammen als Jazz-Combo ein schwungvolles Finale des Abends, der jedenfalls für Helmer der letzte dieser Art war. Weil er nun bald beruflich stärker engagiert sein wird, verlässt er die Musikschule. Mit dem Trompetespielen werde er allerdings nicht aufhören, erklärte er weiter. Immerhin sei dies vom ersten Ausprobieren bei einem „Tag der offenen Tür“ der Musikkapelle Rieden an sein Lieblingsinstrument gewesen. Helmer hat denn auch fest vor, sowohl in der Musikkapelle, als auch in der Jugendkapelle von Rieden weiter zu musizieren, auch wenn er nach zwei Stipendien des Lionsclubs nicht mehr in den Genuss solch einer Extra-Förderung kommt.

Lesen Sie auch: Leiter der Musikschule Füssen kündigt Qualitätsoffensive an

Lesen Sie auch