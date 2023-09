Musikschule Füssen erhält mit Hyun-Jung Berger prominente Verstärkung

Ab dem neuen Schuljahr gibt Hyun-Jung Berger Cello-Unterricht an der Musikschule Füssen. Und sie kommt nicht alleine.

09.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Prominente Verstärkung für das Team der Sing- und Musikschule Füssen: Ab dem neuen Schuljahr erteilt dort Hyun-Jung Berger an einem Tag pro Woche Cello-Unterricht. Die Dozentin am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg und der Kalaidos Hochschule für Musik in Zürich wird es dort mit einer ganz neuen Gruppe von Lernenden zu tun bekommen: Unter ihren ersten sechs Schülern ist ein fünfjähriger Anfänger.

Stelle an Musikschule Füssen für Koreanerin ein "Schicksalsruf"

Es war fast schon ein "Schicksalsruf", erklärt die gebürtige Koreanerin, die als 17-Jährige für ihre weitere Ausbildung nach Deutschland gekommen war: Musikschulleiter Robert Maul hatte sich an sie gewandt mit der Frage, ob sie nicht jemanden kenne, der in Füssen Cello unterrichten wolle. Das Interesse sei mittlerweile so groß, dass Hannah Mittermayr nicht mehr alle Interessierten alleine unterrichten könnte. Bei Berger war er genau an der richtigen Adresse: Ihre Kinder sind mittlerweile erwachsen, eine dreijährige Vertretungsprofessur ist gerade zu Ende gegangen und so hatte sie Kapazitäten frei. Außerdem will sie mehr Zeit in der Heimat und mit ihrem Mann verbringen, da kommt eine neue Aufgabe in Füssen, nahe ihrem Wohnsitz in Hohenschwangau, genau passend. Der Unterricht von Kindern gehört ohnehin zu den Themen ihrer Studierenden, da lag es für sie sehr nahe, selbst in die Praxis zu gehen. Und nicht nur das: Vielleicht könne sie ja ab und zu Studierende für Projekte mit nach Füssen bringen. Und auch ihr Mann, Cello-Professor Julius Berger, sei bereit, sich einzubringen. Dass sie es nun auch mit absoluten Anfängern zu tun bekommt, schreckt Hyun-Jung Berger nicht; sie sieht es vielmehr als Herausforderung: "Es gibt noch viele Möglichkeiten, sie zu formen." Was am Anfang schief laufe, könne man später nur noch schwer korrigieren, deshalb übernimmt sie aus ihrer Sicht auch eine große Verantwortung.

Hochkarätige Lehrkraft für Musikschule Füssen eine große Bereicherung

Für die Musikschule Füssen ist so eine hochkarätige Lehrkraft eine großartige Bereicherung, wie Schulleiter Maul betont: "Ich und das gesamte Kollegium sind sehr glücklich und freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Frau Berger." Immerhin ist das Cello mittlerweile zu einem der beliebtesten Instrumente an seiner Einrichtung avanciert: 30 Kinder und Jugendliche werden im nun beginnenden neuen Schuljahr an diesem Instrument unterrichtet. Die beliebtesten sind dort allerdings weiterhin Klavier und Gitarre mit jeweils 60 Schülern sowie Geige mit 50 Schülern.

Warum ausgerechnet Cello? Es ist ein faszinierendes Instrument, weil sein Klang dem der menschlichen Stimme am nähesten kommt, erklärt Hyun-Jung Berger. Außerdem umfasst es einen sehr großen Tonumfang und kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Sogar beim "Pop Department", der Band der Musikschule, spielt ein Cello mit. Zudem gibt es dort noch viele weitere Ensembles. Und an der Grundschule Füssen startet im neuen Schuljahr eine Streicherklasse, in der ist das Cello sehr stark vertreten ist: unter den 20 jungen Musikanten wollen elf Cello lernen.

"Die Kinder sollen ihre Liebe zur Musik entdecken"

Hyun-Jung Berger geht es unter unterdessen nicht darum, speziell für ihr Instrument Nachwuchs zu finden: "Die Kinder sollen ihre Liebe zur Musik entdecken, egal, in welche Richtung es später geht." Nicht so tragisch findet sie es deshalb, dass die Kinder des Cellisten-Ehepaares sich trotz großen Talents gegen dieses Instrument entschieden. Musikunterricht liegt dabei all der mächtigen Konkurrenz im Freizeitangebot zum Trotz im Trend: Mit 550 Schülern erreicht die Sing- und Musikschule Füssen im neuen Schuljahr einen neuen Höchststand, seit sich vor 30 Jahren in Pfronten eine eigene Musikschule gegründet hat. Acht Gemeinden tragen die Füssener Schule gemeinsam, die unter anderem auch die Proberäume der Blaskapellen in Roßhaupten, Seeg, Rieden am Forggensee und Trauchgau für den Unterricht nutzen kann - neben den attraktiven Räumen am Kaiser-Maximilian-Platz in Füssen.

Wer ab dem neuen Schuljahr Cello bei Hyun-Jung Berger oder ein anderes Instrument bei einem anderen Dozenten erlernen möchte, kann sich im Büro der Sing- und Musikschule Füssen am Kaiser-Maximilian-Platz unter Telefon (08362) 38150 oder E-Mail info@musikschule-fuessen.de melden. Infos im Internet unter www.musikschule-fuessen.de.