Mut zur Selbstständigkeit: „Mein Ziel ist es auszubilden“

Vreni Köpf aus Trauchgau hat sich mit 24 Jahren selbstständig gemacht. Jungen Menschen empfiehlt sie: „Einfach mal ausprobieren.“

12.09.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Wer sind die jungen Menschen im Füssener Land und was zeichnet sie aus? Dieser Frage wollen wir in unserer Serie „Junges Engagement“ nachgehen. An dieser Stelle sprechen wir mit jungen Menschen aus der Region, die besonderes leisten, sich sozial engagieren oder das Leben auf dem Land den nahe gelegenen Großstädten vorziehen. Und: Die zeigen, dass unsere Zukunft im Ostallgäu in guten Händen liegt.

Das Handwerk mit den Blumen hat es Vreni Köpf aus Trauchgau angetan. Mit 24 Jahren hat sie beschlossen, ihr eigenes Geschäft zu eröffnen. Dazu hat es zwar Mut gebraucht, sagt sie, aber wer es nicht probiert, der wisse eben auch nicht, ob es gelingen kann. Ihrer Heimatgemeinde Trauchgau möchte sie treu bleiben. Dort engagiert sie sich im Trachtenverein. Obwohl sie nicht gerne weggezogen ist, hat sie während ihrer Zeit in der Meisterschule in Stuttgart gelernt: „Wer einmal weg war, lernt wieder, wie schön es bei uns ist.“ Im Gespräch verrät sie, warum vor allem die Menschen im Allgäu für sie diese Region so lebenswert machen.

Vreni, wieso hast Du dich so früh selbstständig gemacht?

Vreni Köpf: Nach meiner Ausbildung habe ich in verschiedenen Geschäften gearbeitet, bevor ich dann mit drei Jahren Berufserfahrung auf die Meisterschule gegangen bin. Es war mein Wunsch, selbst kreativ zu arbeiten und alle Entscheidungen im Geschäft allein fällen zu können. Und weil man als Meister-Floristin in der Region nicht leicht einen Job findet, habe ich mich entschlossen, zu Hause die Werkstatt auszubauen und es zu probieren.

Und wie läuft es bisher?

Köpf: Sehr gut, ich bin richtig zufrieden. Momentan führe ich das Geschäft alleine. Mein Ziel ist es, in ein paar Jahren auszubilden. Das halte ich für sehr wichtig.

Du lebst und arbeitest in Trauchgau. Was hält dich in der Region?

Köpf: Es ist vor allem die Gemeinschaft. Wenn ich heute sage, ich brauche zehn Leute, die mir helfen. Dann sind die innerhalb kurzer Zeit auch da. Außerdem ist es natürlich die Natur. Es dauert nur kurz, dann ist man mit Auto oder Fahrrad an Orten, wo man gut entspannen kann.

Stichwort Auto. Wie ist es um den Nahverkehr bestellt?

Köpf: (lacht) Der Bus? Das ist wirklich schwierig hier. Um in die Berufsschule nach Kempten zu kommen, musste ich um 6 Uhr morgens in Füssen sein. Das war mit dem Bus gar nicht möglich. Gerade wenn man arbeitet, wäre daher ein Führerschein mit 17 nicht schlecht.

Was fehlt dem Füssener Land?

Köpf: Es fehlt an Wohnraum. Egal ob Auswärtiger oder Einheimischer: Es ist für alle schwierig. Viele arbeiten hier und wollen bleiben. Dazu fehlt es in den Gemeinden aber an Wohnungen oder Häusern. Vor allem als Auswärtiger, ohne Kontakte, hat man es noch schwerer, eine Wohnung zu finden. Zudem erfahren Handwerk und Dienstleistung hier oft wenig Wertschätzung. Die Industrie wird da bevorzugt behandelt. Der Aufwand und die damit verbundenen Kosten sind im Handwerk deutlich weniger akzeptiert.

Und mit wem aus der Region oder Bayern, würdest Du gerne mal ein Bier trinken gehen und warum?

Köpf: Mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Die kommt aus einem ländlichen Gebiet bei Bamberg und versteht deshalb die Probleme – dort sind es dieselben. Sie würde das Wohnungsproblem verstehen.

