"Schwere Vorwürfe": Mutmaßlicher Betrugsskandal in Seeg jetzt ein Fall für die Landesanwaltschaft

Neben strafrechtlichen Verfahren wird auf Bürgermeister Markus Berktold wohl auch ein Disziplinarverfahren zukommen. Das obliegt jetzt der Landesanwaltschaft.

23.01.2023 | Stand: 09:58 Uhr

Der wegen Betrugsverdachts in Millionenhöhe inhaftierte Bürgermeister von Seeg, Markus Berktold, muss sich jetzt auf ein Verfahren der Landesanwaltschaft einstellen. Am frühen Montagmorgen teilte das Landratsamt Ostallgäu mit, die Befugnisse für ein Disziplinarverfahren nach München übertragen zu haben. Dieses Prozedere könnte die Amtsenthebung Berktolds zur Konsequenz haben. Geschehen sei dieser Schritt "wegen der Schwere der Vorwürfe gegen Berktold", wie Landratsamts-Sprecher Stefan Leonhart unserer Redaktion mitteilte.

Seeg: Fall Markus Berktold wird Sache der Landesanwaltschaft

Berktold wird vorgeworfen, sich durch Scheinrechnungen für das Caritasheim in Seeg zu Unrecht Corona-Hilfen in Millionenhöhe erschlichen zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg wirft ihm und dem Leiter des Pflegedienstes vor, dass diese Aufwendungen tatsächlich gar nicht entstanden seien. Beide Tatverdächtige sitzen weiterhin in Untersuchungshaft, nachdem vor anderthalb Wochen bei einem Polizeieinsatz Durchsuchungen stattfanden, wobei Dokumente sichergestellt wurden, die Berktold und den weiteren Tatverdächtigen schwer belasten sollen.

Betrugsvorwürfe in Seeg: Das bedeutet ein Disziplinarverfahren

Neben dem strafrechtlichen Verfahren könnte auf Berktold damit nun ein weiteres zukommen. Denn als hauptamtlicher Bürgermeister ist der 48-Jährige ein gewählter Beamter. Verstößt ein Staatsdiener gegen Normen, kann ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Konsequenz: Geldbußen, Gehaltseinschnitte oder schlussendlich die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis.

Es gilt die Unschuldsvermutung.