Mutter der Schalengge-Rennen in Pfronten feiert 80. Geburtstag

Viele Jahre engagierte sich Hanne Allgayer für die Veranstaltung, die an den Einsatz von Hörnerschlitten erinnert. Für Direktvermarktung setzt sie sich bis heute ein.

13.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das wird ein großes Familienfest: fünf Kinder – vier Mädchen und ein Bub –, 15 Enkel und 25 Urenkel gehören zur Familie von Hanne Allgayer, die am Donnerstag, 13. Juli, ihren 80. Geburtstag feiert. Auch wenn sie mittlerweile nicht mehr die Chefin ist, bleibt ihr Name für immer mit den Schalenggerennen in Pfronten-Kappel verbunden. Von Anfang an war sie dabei, als die Idee aufkam, mit so einer Veranstaltung an den einst mühsamen Transport von Holz und Heu im Winter auf Hörnerschlitten vom Berg zu Tal zu erinnern. Schließlich war sie dabei auch selbst noch gefordert gewesen. Nach der Gründung des Kapeller Schalengge Vereins wirkte sie erst als dessen Kassiererin, 1997 übernahm sie den Vorsitz. Ihr Mann kommentierte diese Entscheidung damals mit: „Ich glaube, Du spinnst, was machst Du noch alles?“ Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, auch selbst tatkräftig mitzuhelfen. 2019, als das bislang letzte Schalenggerennen ausgetragen wurde, war Hanne Allgayer noch Vorsitzende. Corona und Schneemangel verhinderten seitdem das erste Rennen unter ihrem Nachfolger Wolfgang Bergmiller. Als Ehrenmitglied ist Allgayer aber noch immer dabei. Die Gemeinde würdigte ihr Engagement 2018 mit der Bürgermedaille.

Bis heute steht sie an der Theke

Ihre zweite große Leidenschaft galt der Direktvermarktung: Von der Vorbereitung und Gründung des Vereins PfAD 1996 an setzte sie sich dafür ein, dass die Pfrontener Landwirte ihre Erzeugnisse zu fairen Preisen über einen eigenen Laden direkt den Verbrauchern anbieten können. Und bis heute steht sie gelegentlich noch an der Theke das Bauernladens, der seit zwei Jahren im Gebäude des E-Werks Reutte ein neues Domizil besitzt. Die Landwirtschaft war Hanne Allgayer bereits in die Wiege gelegt, wurde sie doch 1943 in die Bauernfamilie „Bei Bartle“ in Pfronten-Steinach geboren. Der Vater war damals im Krieg und sie musste schon sehr früh ihrer Mutter bei der Arbeit in Hof und Stall kräftig unter die Arme greifen.

Mit 18 Jahren die erste Tochter

Ihre erste Tochter bekam sie mit 18 Jahren. Anfang der 1960er Jahre übernahm sie mit ihrem Mann Alois Keller die Landwirtschaft „Beim Stoihobar“ seiner Eltern in Pfronten-Kappel, wo sie seitdem lebt. Als der Vater ihrer fünf Kinder im Jahr 1973 im Holz tödlich verunglückte, nahm sich sein Freund Robert Allgayer der Witwe, ihrer Kinder und der Landwirtschaft an – und wurde bald darauf ihr zweiter Ehemann. Doch auch er starb viel zu früh bereits im Jahr 2009.

Historische Tracht neu belebt

Neben dem Pfarrgemeinderat, in dem sie jahrelang die Altennachmittage und Ausflüge organisierte – ist Allgayer die Pfrontener Tradition sehr wichtig: Sie belebte 1988 das Pfrontar Häs neu, also die damals praktisch ausgestorbene heimische Tracht, die sie selbst nach überlieferten Vorbilden schneiderte und seitdem immer wieder vorführt. Auch dass der Frobetag an Maria Himmelfahrt am 15. August, traditionell mit einem großen Kräuterboschen in der Pfarrkirche St. Nikolaus gefeiert wird, geht auch auf ihren Einsatz zurück. Sie stellte ihren Hof zum Binden der Boschen zur Verfügung. Darum, den heimischen Dialekt zu bewahren und zu pflegen, kümmerte sie sich gemeinsam mit dem vielseitigen Pfrontener Original Pius Lotter.