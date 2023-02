Mutter rastet bei Schulwegkontrolle in Füssen aus und fährt Polizist über den Fuß

Eine Mutter ist bei einer Schulwegkontrolle in Füssen ausgerastet. Sie griff die Polizeibeamten verbal an und fuhr dann einem Polizisten über den Fuß.

18.02.2023 | Stand: 12:07 Uhr

In Füssen ist eine Mutter bei einer Schulwegkontrolle der Polizei ausgerastet und einem Beamten über den Fuß gefahren. Laut Polizei hatten die Beamten die Kindersitz- und Gurtpflicht kontrolliert. Dabei ist die 43-jährige Füssenerin in Rage geraten. Sie griff die Beamten erst verbal an und fuhr dann einfach los.

Mutter rastet bei Polizeikontrolle aus: Beamte nehmen Frau vorläufig fest

Dabei interessierte die Frau nicht, dass noch einer der Polizeibeamten vor dem Fahrzeug stand. Der Polizist konnte noch ausweichen, allerdings fuhr die Mutter dem Beamten über den Fuß, wodurch er leicht verletzt wurde. Die Polizei nahm die Frau daraufhin vorläufig fest und brachte sie zur Polizeiinspektion. Sie erhält nun diverse Anzeigen. Außerdem zog die Polizei den Führerschein der Frau ein.

