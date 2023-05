Schorer tritt nach 16 Jahren ab: CSU im Ostallgäu vollzieht größten personellen Umbruch seit Jahrzehnten

Mit vielen neuen Gesichtern geht die CSU im Ostallgäu in den Landtagswahlkampf. Sie sieht sich als Gegenentwurf zur "linken Chaos-Ampel" in Berlin.

13.05.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Im Jahr der Landtagswahl hat die CSU Ostallgäu den Zusammenhalt beschworen. Angesichts großer personeller Umbrüche an der Spitze waren die meist bemühten Vokabeln bei der Kreisvertreterversammlung in Schwangau „Miteinander“, „Geschlossenheit“ und „das Wir.“ Eine verstrittene Partei könne keine Wahl gewinnen. Deshalb sendeten die 105 Delegierten mit der Wahl des neuen Kreisvorsitzenden Lars Leveringhaus (91 Prozent) ein klares Signal. Die scheidende CSU-Chefin Angelika Schorer hatte ihre Partei zuvor zur Einheit animiert. Nirgends in Bayern stünden vor der Landtagswahl so große Wechsel bevor wie bei der CSU Schwaben.

