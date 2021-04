Bürger aus Halblech klagen über defekte Geräte nach einem Stromausfall. Der Stromanbieter soll zahlen. Was der Versorger und die Verbraucherzentrale dazu sagen.

13.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

An einem Samstagvormittag Anfang Dezember sind im südlichen Ostallgäu für etwa 20 000 Haushalte die Lichter ausgegangen. Wegen eines Brandes in einem Umspannwerk am Weißensee war der Strom für knapp zwei Stunden weg. Nun melden sich Bürger aus Halblech und sagen: Als der Strom wieder eingeschaltet wurde, seien Geräte kaputt gegangen. Der Stromanbieter, die Elektrizitätswerke Reutte (EWR), sollen für den Schaden aufkommen.