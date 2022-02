"Keine Meinung ist auch eine Meinung" im Bezug auf den Auftritt von Xavier Naidoo? Eher unangebracht, findet unsere Autorin.

Es sind radikale, angreifende Worte, die der Sänger Xavier Naidoo in seinem Lied „Marionetten“ singt: Als „Volks-in-die-Fresse-Treter stößt ihr an eure Grenzen“, heißt es da von Naidoo, direkt an deutsche Politiker gerichtet. Da scheint es doch verständlich, dass der eine oder die andere Volksvertreterin eher gereizt auf den Sänger reagiert.