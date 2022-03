Nach drei Jahren Vakanz wieder ein Pastor vor Ort in Füssen

Freie evangelische Gemeinde Füssen feiert am kommenden Sonntag die Amtseinführung. Der neue Geistliche kommt mit Frau und drei Söhnen ins Allgäu.

17.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Nach mehr als drei Jahren Vakanz kann sich die Freie evangelische Gemeinde Füssen über einen neuen Pastor freuen: Zum 1. April wird Silvan Brandes seinen Dienst als Pastor der FeG Füssen antreten, teilt die Gemeinde mit. Die Amtseinführung findet am kommenden Sonntag statt.

Gebürtiger Schweizer

Der gebürtige Schweizer Brandes ist verheiratet mit Ruth, gemeinsam haben sie drei Söhne. Der Pastor hat nach seinem fünfjährigen Studium der Theologie (mit Bachelor und Master-Abschluss) bereits zwei Jahre Erfahrung als Zweitpastor in einer Kirchengemeinde in Germering bei München sammeln können, bevor er nun von der Freien evangelischen Gemeinde Füssen berufen wurde.

Bürgermeister und Vertreter anderer Kirchen dabei

Die Amtseinführung findet am Sonntag, 20. März, um 14 Uhr in den Gemeinderäumen in der Abt-Hess-Straße 13 statt. Der Gottesdienst findet unter 3G-Bedingungen statt. Nachweise sind mitzubringen. Die Predigt des Einführungsgottesdienstes wird Pastor Henrik Otto halten. Die Gemeinde freut sich, dass bereits Bürgermeister Maximilian Eichstetter sowie Vertreter der ökumenischen Kirchen ihr Kommen angekündigt haben.

Gemeinde gibt es seit 1988

Die Freie evangelische Gemeinde gibt es seit 1988 in Füssen. Nach anfänglich kleineren Gemeinderäumen in der Luitpoldstraße und Augsburger Straße befindet sich die Gemeinde nun bereits seit 21 Jahren in der Abt-Hess-Straße im Hopfener Dreieck.