Nach Eilantrag: Gericht stoppt Quarantäne für Abiturienten

Nach einer Abifahrt nach Kroatien mussten 18 Abiturientinnen und Abiturienten in Quarantäne. Das Verwaltungsgericht hob die Anordnung jetzt auf.

20.07.2021 | Stand: 17:38 Uhr

Das Verwaltungsgericht Augsburg hat die vom Gesundheitsamt Marktoberdorf angeordnete Quarantäne bei mehreren Allgäuer Abiturienten am Mittwoch aufgehoben. Zwei Betroffene hatten am Dienstag entsprechende Eilanträge gestellt, bestätigt Pressesprecher Dr. Wolfgang Miller. Das Gericht sei nach einer sorgfältigen Prüfung zu der Entscheidung gekommen, die Corona-Quarantäne aufzuheben.

Wie berichtet, hatte das Landratsamt Ostallgäu bei 18 Abiturienten der Gymnasien in Schwangau und Füssen nach einer Abifahrt nach Kroatien Quarantäne angeordnet. Betroffene waren darüber empört, weil Schüler in Schwangau die Nachricht während der Abifeier erreichte. Die Betroffenen erhielten daraufhin im Freien ihre Zeugnisse. Da alle anwesenden Maske trugen und die Stühle mit Abständen aufgestellt waren, durften die restlichen Anwesenden die Zeremonie in der Turnhalle weiterführen.

Quarantäne nach Abifahrt: Gericht hat Tenorbeschluss gefasst

Zu den Gründen des Gerichts konnte Miller aktuell noch keine Angaben machen. Das gehe erst, wenn die Betroffenen schriftlich dazu informiert wurden. Das Gericht habe einen sogenannten Tenorbeschluss gefasst. Dadurch sei es möglich, sehr schnell Rechtsschutz zu gewährleisten.

Die Schüler waren auf einer privat organisierten Abifahrt vom 3. bis zum 8. Juli in Kroatien. Im Landkreis Forchheim hatte es daraufhin vier Coronafälle gegeben. Das Gesundheitsamt ordnete deshalb eine Quarantäne bis zum 22. Juli an.