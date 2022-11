Nach Hangrutsch in Pfronten: Wie geht es weiter?

Bei der Pfrontener Bürgerversammlung kommt das Thema erst in der Diskussion zur Sprache. Bürgermeister Alfons Haf weist Vorwürfe gegen die Gemeinde zurück.

12.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Ohne das Thema Hangrutsch Anfang Oktober in Meilingen durfte die Pfrontener Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Pfarrheim St. Nikolaus dann doch nicht zu Ende gehen. Bürgermeister Alfons Haf hatte die Sache in seinem Rechenschaftsbericht ausgespart, den er nach eigenen Worten bewusst kurz gefasst hatte, um mehr Raum für eine Diskussion zu eröffnen. So waren sein 75-minütiger Vortrag, die anschließende Pause und die ersten Bürgerfragen schon vorbei, als Bernhard Dinser den Hangrutsch ansprach. Wie es denn mit dem Panoramaweg weitergeht, der seit dem Hangrutsch blockiert ist, wollte er vom Bürgermeister wissen, zumal damit der Lieferverkehr eines metallverarbeitenden Betriebs behindert werde. Solange der Hang nicht gesichert sei, könne die Gemeinde nichts machen, entgegnete Haf. Und das sei Sache des Eigentümers: „Wir können nicht auf Gemeindekosten auf einem Privatgelände den Hang sichern!“

