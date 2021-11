Nach Kritik an Projekt in der Ziegelwies: Plan noch nicht fix

Wie Füssens Bürgermeister Eichstetter auf die Bedenken der Bürger zum Wohnprojekt in der Ziegelwies reagiert. Und was ein privater Bauträger gemacht hätte.

Konfrontiert mit Kritik von Bürgern, die sich mit Plänen zur Modernisierung der städtischen Wohnungen in der Ziegelwies unzufrieden zeigen, stellt Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) im Interview mit unserer Zeitung folgendes klar: Er halte den Zeitpunkt der Debatte für völlig verfrüht. „Dass die Leute Anmerkungen zu ihrer Lebenssituation vor Ort machen, ist völlig verständlich“, sagt der Rathaus-Chef. Als Widerstände gegen das Projekt an sich wolle er die Reaktionen jedoch nicht deuten.

Der Unmut hatte sich an dem Entwurf mit drei viergeschossigen Wohnhäusern entzündet, der den Architektenwettbewerb für dieses Projekt gewonnen hat. Unter anderem bemängeln Lesern in Zuschriften an unsere Zeitung, die Planung würde das Landschaftsbild zerstören und die bestehende Infrastruktur überfordern. Denn denkbar sind bis zu 30 zusätzliche Wohnungen in den städtischen Immobilien.

"In Stein gemeißelt ist noch nichts"

Eichstetter betont aber: „In Stein gemeißelt ist noch nichts.“ Bei dem Siegermodell handele es sich um einen Vorschlag, was in der Ziegelwies einmal entstehen könnte. Dabei sei der Ursprungswunsch der Stadt voll erfüllt worden. „Wir hatten bei der Auslobung des Wettbewerbs eine Sanierung und Nachverdichtung der Häuser gefordert“, erinnert er. Diesem Wunsch seien die Sieger vollauf gerecht geworden.

Erst muss Stadtrat entscheiden

Auch den Vorwurf einer mangelnden Bürgerbeteiligung weist Eichstetter weit von sich. „Wenn noch nichts Greifbares entschieden ist, brauche ich auch keinen Termin mit den Anliegern machen“, sagt der CSU-Politiker. Denn im Zweifelsfall müsse er alle getroffenen Aussagen wieder revidieren, wenn sich der Stadtrat anders entscheide. „Und der muss letztlich sagen, wo die Reise hingeht.“ Eine Reduzierung der Geschosse und der zusätzlichen Querbauten sei immer noch möglich. „Wer sich in dieser Phase schon gegen dieses Projekt stellt, der ist gegen jede Form der Veränderung in der Ziegelwies“, unterstreicht Eichstetter.

Dabei verweist er auch auf ein Szenario, das es bei einem Verkauf hätte geben können. „Hätten wir gesagt, wir stoßen die Häuser ab, wäre ein privater Bauträger gekommen und der hätte alles platt gemacht und noch viel massiver geplant.“ Doch die Stadt habe sich bewusst dagegen entschieden. Einerseits, um einen Abriss zu verhindern. Andererseits, um den vielen Mietern einen Verbleib zu ähnlichen Preis-Konditionen zu ermöglichen.

Keine freie Wohnung am Markt

Ziel bleibe weiterhin die Schaffung von Wohnraum in Füssen zu sozial verträglichen Preisen. „Sehen Sie sich nur die aktuellen Inserate in den Immobilienportalen an, zur Zeit finden Sie im Umkreis von 15 Kilometern keine einzige Wohnung im Bereich zwischen acht und 14 Euro pro Quadratmeter Miete“, sagt Eichstetter. Das sei Wahnsinn, und zeige, wie groß der Bedarf nach Wohnraum sei.