Nach Trainer-Abgang: So geht es beim EV Füssen jetzt weiter

01.04.2022 | Stand: 19:31 Uhr

Es sind turbulente Zeiten für den EV Füssen. Und das ist diesmal wirklich keine der vielen Phrasen, die im Sport sonst so häufig bemüht werden. Denn binnen weniger Tage steht der Eishockey-Oberligist ohne Sportdirektor und Chefcoach da. Nach Andreas Becherer verlässt nämlich jetzt auch Trainer Marko Raita den EVF mit Richtung ESV Kaufbeuren und übernimmt dort das DEL2-Team. Diese Nachricht sorgte am frühen Freitagnachmittag beim Altmeister für ziemliche Unruhe. Zwar waren die Verantwortlichen schon seit Wochen in die Gespräche involviert. Doch der Zeitpunkt der Veröffentlichung war nach Informationen unserer Redaktion nicht zwischen den Kooperationspartnern abgestimmt worden. Hintergrund: Der EVF hatte sich noch etwas Spielraum erbeten, um zeitgleich mit Raitas Abgang einen Nachfolger präsentieren zu können.