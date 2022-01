Warum ist Forstarbeit so gefährlich: Interview mit einem Forstbetriebsleiter

Warum kommt es bei Arbeiten im Wald immer wieder zu Unfällen mit schweren Verletzungen? Oberallgäuer Experte Jann Oetting: Risiko so hoch wie im Bergbau.

Der Unfall eines Waldarbeiters am Wochenende bei Hochgreut hat viele Leser bewegt. Immer wieder kommt es bei Forstarbeiten zu Unfällen. Weil Bäume, Äste und Stämme häufig sehr schwer sind, entstehen dabei leicht auch schwere Verletzungen. Wir haben mit Jann Oetting, Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten, über das Risiko im Wald gesprochen.

Herr Oetting, wie gefährlich ist die Arbeit im Wald?

Jann Oetting: Sie gilt laut den Unfallkassen in Deutschland nach wie vor neben dem Bergbau als die gefährlichste Arbeit. Ich empfehle deshalb ganz dringend, etwa Motorsägenkurse zu besuchen – und mindestens zu zweit in den Wald zu gehen. Dann heißt es: Sicherheitsabstände einhalten und aufeinander aufpassen.

Unfälle bei Waldarbeiten: Das sind die häufigsten Unfallursachen

Was sind die häufigsten Unfallursachen bei der Waldarbeit?

Oetting: Es kommt oft vor, dass beim Fällen die Länge des Baumes unterschätzt wird; oder der Baum fällt in eine andere Richtung als gedacht. Eine typische Unfallursache sind herabfallende Äste. Da ist ein Helm wichtig – bei schweren Ästen hilft der aber auch nicht mehr. Deshalb gilt: Abstand zum Baum halten, wenn gefällt wird. Häufig kommt es auch zu Unfällen, wenn liegende Bäume entastet werden. Die Äste können unter Spannung stehen. Sägt man sie ab, schlagen sie mit großer Kraft aus. Schon ein Ast mit fünf Zentimeter Durchmesser kann ein Bein abschlagen. Um das richtig einschätzen zu können, ist es wichtig, Kurse zu besuchen.

Brennholzmachen mit der Motorsäge: Auch dafür empfiehlt der Experte einen Kurs

Wie kommen Interessierte an solche Kurse?

Oetting: Etwa Waldbesitzergemeinschaften bieten solche Motorsägenkurse an. Teilnehmer müssen sich aber bewusst sein: Danach sind sie noch kein Profi. Zum Brennholzmachen sollte so ein Kurs allerdings ausreichen. Für schwierigere Arbeiten ist es allemal eine Überlegung wert, professionelle Dienstleister in Anspruch zu nehmen.

