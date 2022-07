Unbekannte haben ein Reklame-Auto für ein Etablissement bei Füssen mit Mist und Klopapier beschmiert. Die Bordell-Betreiberin kann die Aufregung nicht verstehen.

19.07.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Füssen auf einen rosafarbenen Wagen Klopapier und Mist verteilt. Zudem hingen sie ein Schild mit der Aufschrift „So en Mischt brauch mr it“ an die Windschutzscheibe des Autos. Nun ermittelt sogar die Polizei. Wie Edmund Martin, Chef der Füssener Inspektion, im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, habe eine Streife bereits in der Nacht die Verwüstungen entdeckt. „Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung laufen“, sagt Martin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.