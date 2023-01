Gemeinde Schwangau weist auf besonderes Vorgehen für Gewässerrandstreifen hin

Das neue Gesetz ist im Rahmen des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ entstanden. Betroffene können bis Mitte Februar Einwände abgeben.

13.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Wir informieren die Bürger, Details muss sich dann jeder selbst anschauen“, sagte Bürgermeister Stefan Rinke ( CSU) während der Gemeinderatsitzung in Schwangau. Hintergrund ist ein Gesetz zu den Randstreifen von Gewässern. Innerhalb von sechs Wochen können Betroffene Verbesserungsvorschläge oder Einwände vorbringen, im Juli soll die endgültige Version stehen.

Es ist eine Folge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“. Dabei geht es um die Pflicht eines Randstreifens bei Gewässern. Bayernweit finden Kartierungen vom Wasserwirtschaftsamt statt – im Ostallgäu liegen dazu nun Karten und Daten vor. Das Wasserwirtschaftsamt Kempten hat nach eigenen Angaben 2500 Kilometer Gewässer begangen und dabei untersucht, ob eine Randstreifenpflicht vorliegt. Diese Prüfung ergab, dass etwa 81 Prozent der untersuchten Gewässer in diese Pflicht fallen.

Das Wasserwirtschaftsamt gibt in einer Broschüre Einblicke, warum die Gewässerrandstreifen überhaupt wichtig sind: Im Naturhaushalt und beim Gewässerschutz haben diese eine wichtige Funktion. Sie dienen als Puffer gegen Pflanzenschutzmittel, Feinmaterial oder Düngemittel. Sie bedecken die Bodenoberfläche und bieten damit Schutz bei Hochwasser. Nährstoffe und Feinmaterial werden bei Hochwasser zurückgehalten. Bäume, Sträucher oder Hochstauden schützen Gewässer vor Erwärmung – das dient also als Anpassung an den Klimawandel. Außerdem entstehen artenreiche Lebens- und Rückzugsräume.

Online können die entstandenen Karten des Wasserwirtschaftsamtes angesehen werden (www.wwa-ke.bayern.de). Die Karten geben einen Überblick, wer betroffen ist – überall dort, wo eine blaue Linie zu sehen ist. Welche Folgen hat das Gesetz? Auf einem mindestens fünf Meter breiten Streifen ist die garten- und ackerbauliche Nutzung „entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender oder stehender Gewässer“ verboten. Dauerkulturen (zum Beispiel Hopfen-, Wein-, Spargel-, Silphieflächen, und weiteres) zählen zur acker- oder gartenbaulichen Nutzung. Eine Grünlandnutzung – also Flächen auf denen überwiegend Gräser wachsen – ist weiterhin möglich. Dies beinhaltet auch eine Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln „nach den fachrechtlichen Vorgaben“ für Grünland, heißt es beim Wasserwirtschaftsamt.

Private Gärten und Kleingärten zählen dagegen nicht dazu. Ebenfalls erlaubt sind Wege und Bänke entlang des Ufers. Wenn betroffene Grundstücksbesitzer Einwände oder Verbesserungsvorschläge haben, können diese in schriftlicher Form bis zum 15. Februar an das Wasserwirtschaftsamt weitergegeben werden (gewaesserrandstreifen@wwa-ke.bayern.de). Die Fälle werden dann neu eingeschätzt.