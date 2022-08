Nach zwei Jahren Pause wieder Trachtenmarkt in Pfronten

In Pfronten gibt es auch ein großes Rahmenprogramm. Am 13. und 14. August gibt es nicht nur für Trachtler viel zu entdecken.

13.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nach zweijähriger Pause lockt am Samstag und Sonntag, 13./14. August, endlich wieder der Pfrontener Trachtenmarkt zahlreiche Besucher nach Pfronten. Der Markt bietet alles was Trachtlerherzen höher schlagen lässt. Mitten in Pfronten gelegen, gehört er zudem zu den schönsten Trachtenmärkten in Bayern, heißt es bei Pfronten Tourismus.

In Ruhe stöbern

Angeboten werden Dirndl und Lederhosen, aber auch Trachtenhüte, Strümpfe und Schuhen, Stoffe und Gestricktes, Trachtenschmuck in allen Formen und Farben für die Frauen oder Trachtenmesser und Charivari für die Männer. Ein umfangreiches Sortiment, bei dem es sich lohnt, in Ruhe zu stöbern.

Das Rahmenprogramm bietet unter anderem beim Pfrontener Fachgeschäft Alpenstyle am Sonntag um 12 und 14 Uhr Trachtenmodenschauen. Wie „Tracht und Outdoor“ zusammenpassen, zeigen die Pfrontener Fachgeschäfte Sport Kolb, Sport Manhard und Bergsport Nöß. Natürlich darf beim Pfrontener Trachtenmarkt auch gelebte Tradition nicht zu kurz kommen: Besucher können sich zwischen 11 und 17 Uhr über Volksmusik- und Volkstanzvorführungen freuen. Zudem wird eine kostenlose Trachtenberatung angeboten.