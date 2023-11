Nachbarin klagt gegen Flüchtlingswohnheim in Nesselwang

Auch der Marktgemeinderat hatte das Vorhaben an der Hauptstraße abgelehnt. Warum die Regierung von Schwaben dennoch dran festhält.

12.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zwei Mal hatte der Marktgemeinderat Nesselwang ein geplantes Flüchtlingswohnheim an der Hauptstraße abgelehnt. Die dortigen Räume seien für die geplante Belegung zu eng, umgebende Freiflächen gebe es nicht, weshalb das Entstehen eines sozialen Brennpunkts befürchtet werde, hieß es zur Begründung. Dennoch genehmigte das Landratsamt Ostallgäu die Nutzungsänderung für das bisherige Einzelhandelsgebäude. Nun zieht eine Nachbarin gegen das Vorhaben vor Gericht. Die Baugenehmigung durch das Landratsamt sei rechtswidrig, weil die nachbarschaftlichen Belange nicht berücksichtigt wurden, und deshalb aufzuheben, heißt es in der Klageschrift an das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg. Dort soll am kommenden Mittwoch (15. November) über die Angelegenheit entschieden werden.

