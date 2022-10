Endlich wieder Seniorenessen in Halblech: „Hier in der Gesellschaft geht es besser“

Die Teilnehmer des Seniorenessens der Nachbarschaftshilfe Halblech treffen sich wieder - endlich. Was sich ältere Menschen in der Gemeinde wünschen.

Von Tanja Leiterer

13.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Vor der Corona-Pandemie war es ein fester Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren in Halblech: Das Mittagessen für ältere Menschen, organisiert von der Nachbarschaftshilfe Halblech. In Spitzenzeiten sind bis zu 95 Teilnehmer gekommen. Nun gibt es das Angebot wieder. Eine gute Gelegenheit, um zu erfahren, wie es älteren Menschen in Halblech geht und was sie sich wünschen.

