Polizei Mann spricht Grundschüler in Roßhaupten an - Polizei bittet um Hinweise In Roßhaupten hat aus seinem Auto heraus ein bislang Unbekannter zwei Kinder auf dem Nachhauseweg angesprochen. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu dem Mann.

26.02.2021 | 13:40 Uhr