Schreiben für die Zeitung war Erwin Kargus Leidenschaft

Erwin Kargus, freier Mitarbeiter unserer Redaktion aus Pfronten ist mit 74 Jahren gestorben. Bis zuletzt wollte er weitere Artikel verfassen.

10.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Bis zuletzt hatte er gehofft, bald wieder für unsere Redaktion Berichte verfassen zu können. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Nach einer fast einjährigen Odyssee durch Kliniken und Gesundheitseinrichtungen ist Erwin Kargus gestorben. Er wurde 74 Jahre alt.

Ausgleich für die Arbeit beim Finanzamt

Schreiben für die Zeitung war für den 1948 in Kreuzthal bei Buchenberg im Oberallgäu Geborenen über Jahrzehnte Ausgleich zur Arbeit im Finanzamt. Auch als er und seine Frau Jutta Ende September 2011 an ihren Ruhestands-Wohnsitz nach Pfronten gezogen waren, erwachte bald wieder seine Schreiblust. So klopfte er bei unserer Redaktion an und fragte, ob wir ihn als freien Mitarbeiter brauchen könnten. Wir konnten.

Ende November 2011 erschien sein erster Bericht für das Füssener Blatt über den damals fast fertiggestellten Anbau an die Auferstehungskirche in Pfronten. Auch über die folgenden Jahre war der engagierte Christ für uns oft mit religiösen Themen im Einsatz, befasste sich aber auch mit allem, was sich gesellschaftlich oder im Vereinsleben in und um Pfronten tat. Dazu gehörte für den leidenschaftlichen Bahnfahrer, der einen Führerschein, aber kein Auto besaß, auch die Außerfernbahn, deren Entwicklung er gespannt verfolgte. Am liebsten jedoch verfasste er Porträts über markante Persönlichkeiten, mit denen er sich gerne im Café zusammensetzte, um über ihr Leben zu sprechen.

Seine Frau lernte er im Sonderzug kennen

Sein Leben führte ihn nach dem Besuch der Handelsschule in Isny und Ausbildung am Finanzamt Wangen ans Finanzamt in Biberach an der Riß. Bei einem Ausflug mit dem Sonderzug Ulmer Spatz nach Rüdesheim am Rhein lernte er seine aus Biberach stammende Frau Jutta kennen. 47 Jahre hielt die Ehe.

Der Tod verhinderte, dass die beiden noch die Goldene Hochzeit feierten, auf die sie sich schon gefreut hatten. Nach sechs Jahren in Biberach waren die beiden nach Lindau gezogen, wo sie 30 Jahre lang lebten, während Kargus bis zu seinem Ruhestand am Finanzamt Friedrichshafen arbeitete. Neben seiner Frau Jutta hinterlässt Erwin Kargus den gemeinsamen Sohn Andreas und vier Enkel.