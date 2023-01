Mann (25) schlägt Security-Mitarbeiter Faust ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Ein 25-Jähriger schlug nach dem Nachtumzug in Hopferau mit der Faust auf einen Security-Mitarbeiter ein. Die Polizei ermittelt.

30.01.2023 | Stand: 12:47 Uhr

Zu einer Körperverltzung kam es laut Polizei am Samstagabend (28. Januar 2023) nach dem Nachtumzug in Hopferau (Landkreis Ostallgäu). Ein 25-jähriger alkoholisierter Besucher des Faschingszeltes pöbelte zunächst andere Partygäste an und verhielt sich aggressiv.

Als ein 52-jähriger Security-Mitarbeiter auf den Betrunken zuging, um diesen in die Schranken zu weisen, schlug dieser ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 25-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei von weiteren Security-Mitarbeitern festgehalten werden.

Gegen den 25-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der verletzte Security-Mitarbeiter wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Füssen zu melden. Telefonnummer: 08362/9120.

