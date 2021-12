Nahversorger in Füssen nehmen nächste Hürde

Füssener Bauausschuss ebnet Weg für Umzug von Edeka und Norma Markt. Nur vereinzelte Kritik wegen Parkplatz-Problematik.

15.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Einen Schritt weiter gekommen sind die Verfahren, die in Füssen zwei neue Lebensmittelmärkte ermöglichen sollen. Grünes Licht gab es jetzt von den Stadträten nämlich für die Bebauungspläne am Moosangerweg (Edeka) und in der Kemptener Straße (Norma).

Noch einmal Thema war dabei eine kritische Stellungnahme der Regierung von Schwaben. Sie hatte den neuen Edeka-Markt planerisch als kritisch eingestuft, weil er zu weit von der Innenstadt und Wohngebieten entfernt liege.

Wie Bauamtsleiter Armin Angeringer erklärte, seien diese Bedenken jetzt aber durch ein Einzelhandelsgutachten und eine Umfrage unter Edeka-Kunden ausgeräumt worden. Diese hatten sich klar für einen Umzug des bestehenden Markts in einen Neubau auf die gegenüberliegende Straßenseite ausgesprochen. „In einem Ortstermin haben wir den Verantwortlichen der Regierung nochmals erklärt, dass der Markt durchaus die Funktion haben wird, die wir uns von ihm versprechen“, sagte Angeringer.

Nachdem aufgrund eines Krankheitsfalls keine Rückmeldung von der Regierung von Schwaben mehr erfolg sei, gehe man davon aus, dass die Behörde mit Gutachten und Kundenbefragung zufrieden sei.

Auf Anregung von Christoph Weisenbach ( CSU) versprachen die Planer, eine Werbepylone womöglich noch zu versetzen, damit die Sicht für Autofahrer nicht behindert werde. Der Bauausschuss brachte schließlich die siebte Änderung des Bebauungsplans Moosanger-West auf den Weg. Baubeginn könnte im kommenden Jahr sein.

„Endlich bringen wir das jetzt auf den Weg“, meinte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) auch mit Hinblick auf die Umsiedlung des Norma-Markts in der Kemptener Straße. Bekanntlich sollen auf dem unbebauten Gelände neben dem Technischen Hilfswerk (THW) der Discounter sowie drei weitere Märkte angesiedelt werden. Norma muss sich seit über dreieinhalb Jahrzehnten am bestehenden Standort an der Kemptener Straße mit einer Verkaufsfläche von 372 Quadratmetern begnügen. Damit soll bald Schluss sein.

Der Bauausschuss fasste jetzt bei der Gegenstimme von Ilona Deckwerth (SPD) den Satzungsbeschluss zu dem Projekt. Der Genossin missfällt weiterhin die Parkplatz-Thematik. Zuvor war es noch um Stellungnahmen von 27 Behörden gegangen, die sich zu dem Vorhaben geäußert hatten. Viel Neues ergab die erneute Beteiligungsrunde jedoch nicht. Positiv werde weiterhin beurteilt, dass durch den neuen Norma-Markt die Versorgung der Soldaten aus der nahe gelegenen Kaserne mit Lebensmitteln gesichert sei.