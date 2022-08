Nass, aber glücklich: Polizeibootfahrt begeistert Kinder bei den Ferien mit der AZ

Bei den Ferien mit der AZ dürfen die Kinder mit der Wasserschutzpolizei Füssen über den Forggensee fahren – spritzendes Wasser und sportliche Kurven inklusive.

11.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nass, aber glücklich steigt der neunjährige Laurenz aus dem Boot der Wasserschutzpolizei Füssen. „Wir sind in eine Welle reingefahren und dann ist das ganze Wasser auf uns drauf. Das war am besten“, sagt der Trauchgauer. Er war zum zweiten Mal bei der Fahrt mit dem Polizeiboot über den Forggensee im Zuge der Ferien mit der AZ dabei und würde jederzeit wieder mitfahren.

Schon die Mama war bei der Polizeibootfahrt dabei

Seine Begeisterung teilten auch die anderen der circa 50 Mädchen und Buben, die sich am Bootshaus der Polizei in Dietringen eingefunden hatten. Dem sechsjährigen Christoph aus Füssen gefiel das Kurvenfahren am besten, berichtet er nach der rasanten Fahrt. Seine Mutter Stephanie Helmer weiß genau, was ihn begeistert. Sie war als Kind ebenfalls schon bei der Polizeibootfahrt dabei und erinnert sich daran als „ein tolles Erlebnis“.

Seit 40 Jahren und damit von Anfang an unterstützt die Füssener Polizei die Ferien mit der AZ. Ausgefallen ist die Fahrt mit dem Polizeibooten bisher nur wegen Corona und als der Forggensee wegen einer Sanierung des Staudamms bei Roßhaupten kein Wasser hatte.

Neben den Polizeibooten war ein Motorrad des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West Kempten mit dabei. Für die Versorgung der Kinder mit Müsliriegeln und Getränken sorgte die Verkehrswacht.

Lesen Sie auch Ferienprogramm der Allgäuer Zeitung: Füssener Jäger Halblech erklären in Halblech Kindern Wald, Wild und Natur.

Lesen Sie auch