Füssener Naturschützer: Ein Kampf gegen die Gärten des Grauens

Der Landesbund für Vogelschutz zeichnet wieder naturnahe Gärten aus. Gleichzeitig kämpft ein Naturschützer aus Füssen gegen Schottergärten an.

02.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Gärten des Grauens nennt Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) sie und sie seien der Tod jeglicher Flora und Fauna, sagt der Füssener über sogenannte Schottergärten. Gärten also, die lediglich aus Pflastersteinen, Kies und Beton bestehen. Grünes sucht man dort in der Regel vergeblich. „Diese Beton- und Steinwüsten sind auch für das Mikroklima eine Katastrophe“, sagt Griegel. Er nahm sich dieses Themas besonders in Füssen an, wo er bis vor kurzem Mitglied im Beirat Umwelt und Energie war. Aus Altersgründen trat er dort aus.

Naturschützer aus Füssen: Gärten sind Lebensraum

Ein Auge auf die Schottergärten, die vor einiger Zeit in Mode gekommen sind, aber will er weiterhin haben. Denn sie seien eine „unsinnige Vernichtung lebensnotwendiger Grünflächen im Kleinen“ und vergleichbar mit dem „ungebremsten, maßlosen Verbrauch von Flächen für zum Beispiel Verkehr und Parken“ im Großen. Als ein absolutes Negativbeispiel nennt er einen Garten in Füssen, der gleich in Parkplätze umgewandelt worden sei, die der Eigentümer nun vermietet.

Dabei sei ein Garten für jeden eine Möglichkeit, zumindest im Kleinen etwas für die Umwelt zu tun. Findet Griegel einen Schottergarten und spricht die Besitzer darauf an, reagieren viele mit Unverständnis, berichtet er. Die Meisten fänden ihren Garten so schön und beriefen sich darauf, dass sie damit weniger Arbeit hätten. Doch auch Schottergärten müssen gepflegt und zum Beispiel von Unkraut zwischen den Pflastersteinen befreit werden. Für Griegel ist und bleibt es unerklärlich, „wenn selbst kleine Flächen, statt mit zum Beispiel kleinen Büschen, mit weißen runden Kieseln gefüllt werden“, die in einem Fall dann auf einen stark frequentierten, zentrumsnahen Gehweg kullern. „Unfallträchtig“, nennt Griegel das.

Doch dem Naturschützer begegnen nicht nur solche Gärten. Er freut sich, dass die Aktion „Vogelfreundlicher Garten“ des LBV bei ihrem Start vergangenes Jahr ein großer Erfolg war. „Wir sind geradezu überrannt worden“, berichtet der Füssener. Allein im Füssener Land besuchte Griegel mit seinen beiden Assistentinnen 19 Gärten und verlieh 18 Mal die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“.

"Vogelfreundlicher Garten" in Füsen: Vier Gärten stehen noch aus

Vier Gärten hat er nicht mehr geschafft. Diese sind heuer an der Reihe, wenn die Aktion am 1. April wieder startet. Dann können Gartenbesitzer ihre grünen Oasen wieder beim LBV anmelden – dieses

Mal nicht direkt bei Griegel, sondern zentral über die E-Mail-Adresse garten@lbv.de. Bei einem Besuch vor Ort sehen sich die Prüfer dann nach festgelegten Kriterien genau an, ob der Garten ein Vogel- und Insektenparadies ist. Grundsätzlich gilt: Je wilder und natürlicher, desto besser.

„Wir haben letztes Jahr tolle Sachen gesehen. Es gibt einige, die sich Gedanken um ihren Garten machen“, sagt Griegel. Um die zwei Stunden nimmt er sich Zeit, um einen Garten zu prüfen. Dabei achtet er zum Beispiel darauf, ob dort Pflanzen wachsen, die als Nahrung und Lebensraum für heimische Insekten und Vögel dienen, ob umweltfreundlich gedüngt wird und ob es dort wilde Ecke zum Beispiel mit Totholz gibt.

Ausschlusskriterien sind unter anderem Pestizideinsatz, Mähroboter und Kiesflächen. Wenn es um die Vogelfütterung geht, ärgert sich Griegel außerdem regelmäßig über Meisenknödel, die in Netzen aufgehängt werden. Diese Plastik-netze nämlich bleiben nicht selten als schlecht verrottende Umweltverschmutzung zurück, die noch dazu eine Verhedderungs- und Verletzungsgefahr für Vögel darstellen kann. Besser ist es laut Griegel, Meisenknödel ohne Netz zu kaufen und diese in einem wiederverwendbaren Drahtbehälter aufzuhängen