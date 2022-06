13-Jähriger wird bei Motorradunfall in Nesselwang verletzt

Bei einem Unfall in Nesselwang am Dienstag wurde ein 13-Jähriger leicht verletzt. Sein Vater hatte ein Überholverbot ignoriert.

15.06.2022 | Stand: 13:35 Uhr

In Nesselwang im Ostallgäu hat es am Dienstagnachmittag auf Höhe der Gaststätte "Löwen" einen Unfall gegeben, bei dem ein 13-Jähriger verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, hat ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seinem 13-jährigen Sohn als Beifahrer eine Fahrzeugkolonne überholt. Dass an der Stelle ein Überholverbot gilt, ignorierte er.

Unfall in Nesselwang: Auto und Motorrad stoßen zusammen - 13-Jähriger verletzt

Eine 46-jährige Autofahrerin aus der Kolonne bemerkte den überholenden Motorradfahrer nicht und bog mit ihrem Fahrzeug nach links ab. Dabei prallte das Auto mit dem Motorrad zusammen. Der 13-Jährige wurde bei dem Unfall in Nesselwang leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 46-Jährige und ihr zehnjähriger Sohn wurden nicht verletzt, kamen zur Untersuchung aber auch ins Krankenhaus. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von 7000 Euro. Der örtliche Bauhof reinigte die Straße. Beiden Fahrern wird wegen ihrer Verkehrsverstöße strafrechtlich fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

