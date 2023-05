19-Jähriger kommt bei Nesselwang mit Auto ins Schleudern und überschlägt sich

Ein 19-jähriger Autofahrer kam am Dienstagmorgen zwischen Wank und Nesselwang (Ostallgäu) mit seinem Auto ins Schleudern. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

10.05.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Auf der Straße von Wank in Richtung Nesselwang hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr auf der Straße, auf Höhe der Rechtskurve vor Nesselwang geriet das Auto ins Schleudern, teilt die Polizei mit. Es drehte sich um 180 Grad und kam rechts von der Fahrbahn ab. Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam in der Wiese stehen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden

Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Pfronten gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Totalschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Beamten ermitteln, wie es zum Unfall kommen konnte.

