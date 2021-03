Nesselwang: Auto brennt auf Pendlerparkplatz an der A7 aus

Ein Auto brennt auf dem Pendlerparkplatz an der A7 bei Lachen/Nesselwang aus. Warum die Polizei von Brandstiftung ausgeht.

04.03.2021 | Stand: 13:11 Uhr

Ein Auto ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Pendlerparkplatz an der A7 bei Lachen/Nesselwang ausgebrannt. Gegen 1.30 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Polizeiinspektion Füssen über den brennenden Pkw informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand der Pkw bereits in gänzlich in Flammen.

Auto brennt auf Pendlerparkplatz bei Nesselwang aus: Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Feuerwehr Nesselwang traf mit zwölf Mann kurz darauf ein und löschte den Brand. Laut Polizei wird ein technischer Defekt als Brandursache derzeit ausgeschlossen. An dem Auto wurden beide Kennzeichenschilder abmontiert, sowie mehrere Typenschilder und Nummern entfernt. Die Polizei geht davon aus, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362 91230 entgegen.

