Chlorgasaustritt in Schwimmbad in Nesselwang: Ein Mitarbeiter verletzt

17.08.2022 | Stand: 20:52 Uhr

Im örtlichen Schwimmbad in Nesselwang ist am späten Dienstagabend Chlorgas ausgetreten. Das giftige Gas trat in den Kellerräumen des Schwimmbads aus, berichtet die Polizei. Ein Mitarbeiter, der den Chlogasaustritt als Erster bemerkte, wurde durch das Einatmen der giftigen Gase verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nessewang: Chlorgas im örtlichen Schwimmbad ausgetreten

Wie es zu dem Chlorgasaustritt in Nesselwang kam und ob Fremdverschulden möglich ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Badegäste oder andere Dritte.

