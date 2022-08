Chlorgasaustritt in Schwimmbad in Nesselwang: Ein Mitarbeiter verletzt

Im örtlichen Schwimmbad in Nesselwang im Ostallgäu ist am Dienstag Chlorgas ausgetreten. Ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt.

Von Allgäuer Zeitung

18.08.2022 | Stand: 06:18 Uhr

Im örtlichen Schwimmbad in Nesselwang ist am späten Dienstagabend Chlorgas ausgetreten. Das giftige Gas trat in den Kellerräumen des Schwimmbads aus, berichtet die Polizei. Ein Mitarbeiter, der den Chlogasaustritt als Erster bemerkte, wurde durch das Einatmen der giftigen Gase verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.