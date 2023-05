Nesselwang gibt sich einen Solarleitplan

Der Marktgemeinderat schafft eine Bewertungsgrundlage für das Aufstellen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Für die ist der Platz knapp.

08.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Jetzt haben wir eine Bewertungsgrundlage für die Aufstellung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“, meinte Bürgermeister Pirmin Joas zur einstimmigen Entscheidung des Marktgemeinderats für das „Solarleitplan“ genannte Standortkonzept für PV-Anlagen des Markts Nesselwang.

In der Sitzung im April waren die Untersuchungsergebnisse einer Studie des Ingenieurbüros Lars Consult zu möglichen Flächen für Photovoltaik-Anlagen vorgestellt worden. Die waren ernüchternd: Nur rund 0,2 Prozent der Nesselwanger Gemeindefläche stünden uneingeschränkt für das Aufstellen von Freiflächen-PV-Anlagen zur Verfügung (wir berichteten).

Im Einzellfall entscheiden

Um bei der Verfügbarkeit von Flächen eine „gute Lösung für die Allgemeinheit zu finden“, so Joas, hatte sich der Markt entschlossen, eine interaktive Grafik auf seine Homepage hochzuladen, so dass sich die Bürger selbst ein Bild der Situation machen und Kritik und Vorschlägen anbringen können. Insgesamt waren in den vergangenen Wochen fünf schriftliche Stellungnahmen eingegangen, erklärte Bauamtsleiter Christoph Uhl. In vier davon wurde darauf hingewiesen, dass es sinnvoller wäre, Photovoltaikanlagen zuerst auf Dächern statt in der freien Landschaft aufzustellen. In einer weiteren, sehr umfangreichen Stellungnahme, ging es im Wesentlichen um die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen, was aber nicht Inhalt und Sinn der Studie und des daraus folgenden Standortkonzeptes ist, wie Uhl erklärte. In einigen Fällen werde es wohl zu Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung sogenannter „weicher Ausschlusskriterien“ kommen. So seien zum Beispiel neun mal drei Meter große Anlagen zur Eigenversorgung zulässig – bei größeren Anlagen müsse man im Einzelfall entscheiden.

Selber Spielregeln setzen

Dazu bemerkte Martin Erd (Miteinand für Nesselwang), dass der Markt Nesselwang „selber Spielregeln setzen und ein Konzept entwickeln sollte, das von der Bevölkerung mitgetragen wird“. Für diesen Vorschlag herrschte Konsens im Marktgemeinderat, so dass er dem Standortkonzept „Solarleitplan“ als Bewertungsgrundlage und Entscheidungshilfe geschlossen zustimmte.

Lewsen Sie auch: 120 Windräder fürs Allgäu: Das alles muss geschehen, um die Enfergiewende zu schaffen