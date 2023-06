Nesselwang: Packende Spiele auf Sand

Beach Open beim TC Nesselwang auf hohem Niveau. Beim Damen-Doppel kann eine Nesselwangerin Titel verteidigen. Bei den Herren sichern sich Saarländer den Sieg.

02.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bei idealem Wetter hat der TC Nesselwang die Alpspitz Beach Open im Beach Tennis veranstaltet. Der Tennisclub freute sich über das große Interesse der Spitzenspieler aus ganz Deutschland, aber auch die große Teilnehmerzahl aus der Region. An beiden Veranstaltungstagen fanden sich zahlreiche Zuschauer auf dem Alpspitz Beach ein, um die Trendsportart zu erleben.

31 Paarungen in Nesselwang am Start

Beach Tennis wird seit einigen Jahren weltweit von über zwei Millionen Spielern gespielt. Der internationale Tennisverband ITF organisiert weltweit Turniere. In Deutschland ist der DTB für die nationalen Events zuständig. Der TC Nesselwang hat nun wiederum den Zuschlag für ein deutsches Ranglistenturnier im Beach Tennis erhalten. Gespielt wird bei diesen Turnieren immer als Doppel auf einem normalen Beachplatz, wie er auch beim Beachvolleyball verwendet wird. Insgesamt waren 31 Paarungen in den Kategorien Damendoppel, Herrendoppel und Mixed am Start.

Sarah Fricke wieder erfolgreich

Bei den Damen erreichte das topgesetzte Doppel mit der Nesselwanger Titelverteidigerin Sarah Fricke (TC Burladingen) und Isabel Welsch vom TC 67 Quierschied nach Siegen gegen Nele Lotter/Lucie Uhl (TC Nesselwang) sowie Bettina Rousseau-Matera und Phyllis Kiefer (TC Nesselwang) das Finale. Für eine Überraschung sorgte das Duo Dina Brandmeyr (TC Nesselwang) und Eva Paulsteiner (TC Pfronten), das nach Siegen gegen Laura Brandmeyr/Luciana Doria-Medina (TCN) und gegen die auf Position 2 gesetzten Claudia Schaup/Bettina Schindler (TC Burladingen) ebenfalls das Finale erreichten. Dort setzte sich aber das favorisierte Doppel Fricke/ Welsch klar mit 6:1/6:1 durch.

Bei den Herren setzten sich die vier Topteams durch. Das erste Halbfinale gewannen die topgesetzten Saarländer Tobias Notter (Quierschied)/Yannick Wein (Wadgassen) gegen die an Nummer 4 gesetzten Vitus Scharf/Alexander Heberlein (Füssen/Pfronten) klar in zwei Sätzen. In der unteren Hälfte des Feldes behaupteten sich das zwei gesetzte Team Julian Ahrens/ Nils Muschiol (Ladenburg/Burladingen) gegen die Paarung Johannes Umfahrer/Marcus Binder (Pfronten).

Absolutes Spitzen-Beach-Tennis in Nesselwang

Ein absoluter Leckerbissen war dann das Endspiel. Hier konnten die Zuschauer absolutes Spitzen-Beach-Tennis erleben. Nach einem klaren ersten Satz (6:2) und einer 4:1-Führung im zweiten Satz durch Ahrens/Muschiol kamen Notter/ Wein zurück und siegten nach Abwehr mehrerer Matchbälle noch mit 7:6.

Damit kam es im Herrenendspiel zu einem Matchtiebreak. Notter/Wein konnten ihn mit 10:8 für sich entscheiden und damit den ersten Sieg bei den Alpspitz Beach Open sichern.

Beim Mixed-Turnier starteten die meisten Spitzenspieler und es gab auch Beachtennis auch höchsten Niveau. Hier die Ergebnisse ab dem Halbfinale: Welsch/Muschiol - Kiefer/Matera 6:1/6:3; Fricke/Heberlein - Lotter/Wolff 6:1/6:2; Finale: Fricke/Heberlein - Welsch/ Muschiol 7:6/5:7/15:13.

Auch für nächstes Jahr geplant

Nach dem sehr großen Zuspruch und Interesse von Spielern und Zuschauern wird der TC Nesselwang auch im nächsten Jahr eine Neuauflage der Alpspitz Beach Open durchführen. An dieser Stelle möchte sich der Tennisclub zudem bei den vielen Helfern und den Sponsoren bedanken.