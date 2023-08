Beziehungsstreit eskaliert: 18-Jähriger verletzt

Offenbar wegen eines Beziehungsstreits ist eine Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern in Nesselwang eskaliert. Dabei wurde ein 18-Jähriger verletzt.

24.08.2023 | Stand: 13:09 Uhr

In Nesselwang ist am späten Mittwochabend ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei geriet der Jugendliche in eine Konfrontation mit zwei 19-Jährigen. Auslöser für die Auseinandersetzung war offenbar ein Beziehungsstreit.

Nesselwang: 19-Jährige verletzten 18-Jährigen mit Schlägen

Die beiden 19-Jährigen schlugen dem 18-Jährigen in den Bauch und auf den Kopf. Dabei erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Mithilfe von Familienangehörigen begab er sich daher ins Krankenhaus nach Pfronten. Die Polizeiinspektion Füssen hat Ermittlungen gegen die 19-jährigen Angreifer aufgenommen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung in Mittäterschaft vorgeworfen.

