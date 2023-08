Das bietet der ABC-Bade-Spaß-Tag im Alpspitz-Bade-Center in Nesselwang

Am Sonntag lädt unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Alpspitz-Bade-Center in Nesselwang wieder zu einem Bade-Spaß-Tag ein. Das steht auf dem Programm.

15.08.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Eine Rutsch-Meisterschaft, eine Schatzkistensuche und vieles mehr stehen auf dem Programm beim ABC-Bade-Spaß-Tag am Sonntag, 20. August, 9 bis 18 Uhr, der von der unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Alpspitz-Bade-Center in Nesselwang veranstaltet wird. Gegen Abgabe des Coupons gibt es ermäßigten Eintritt mit einem kostenlosen Eis für Kinder.

Die Nesselwanger Rutsch-Meisterschaft wird ausgetragen

Ein Erlebnis für Groß und Klein verspricht einmal mehr der Bade-Spaß-Tag zu werden. Um Schnelligkeit geht es bei der Nesselwanger Rutsch-Meisterschaft – der Höhepunkt beim Bade-Spaß-Tag. Zu gewinnen gibt es Fahrkarten für den Alpspitzcoaster der Alpspitzbahn in Nesselwang sowie Konzert-Karten für die Freilichtbühne in Altusried.

Ein ganz spezieller Biathlon

Beim Aqua-Biathlon müssen die Teilnehmer 25 Meter schwimmen und am Schießstand mit einem Lasergewehr fünf Ziele treffen. Eine Schatzkistensuche und ein Badeentenrennen runden das Programm ab. Für Unterhaltung und Stimmung sorgt Dj Rowa. Der Bade-Spaß-Tag ist natürlich auch für einheimische Kinder und ihre Eltern, die die Sommerferien zuhause verbringen, eine tolle Abwechslung.

Mit einem Coupon kann man Geld sparen

Gegen Vorlage des Originalcoupons erhalten Leserinnen und Leser der Allgäuer Zeitung - Füssener Blatt ermäßigten Eintritt, Mädchen und Buben bis zwölf Jahre haben in Begleitung eines Elternteils freien Eintritt an diesem Tag. Der Coupon als Tip-on-Karte auf der Titelseite der Allgäuer Zeitung erscheint am Donnerstag, 17. August. Und zum Ausschneiden gibt es den Coupon am Samstag, 19. August, in der Allgäuer Zeitung - Füssener Blatt.