Das gibt es 2023 Neues beim Nesselwanger Weihnachtsmarkt

Beim Nesselwanger Adventsmarkt 2023 an der Schule erwartet die Besucher ein buntes Programm - und zwei neue Stände. Ein Überblick über den Weihnachtsmarkt.

19.10.2023 | Stand: 17:48 Uhr

Der Nesselwanger Adventsmarkt findet auch 2023 im Schulhof der Grundschule in Nesselwang statt. Das teilte der Verkehrsverein Nesselwang mit, der die Feier unter der Führung von Christian Egger organisiert hat.

2022 hatte der Weihnachtsmarkt in Nesselwang nach der Corona-Zwangspause viele Besucherinnen und Besucher zum Schulgelände gelockt. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Nesselwanger Adventsmarkt 2023:

Steckbrief: Der Nesselwanger Adventsmarkt 2023

Name : 13. Nesselwanger Adventsmarkt

: 13. Nesselwanger Adventsmarkt Ort : Grundschule, 87484 Nesselwang, Poststraße 3

: Grundschule, 87484 Nesselwang, Poststraße 3 Termin : 10.12.2023

: 10.12.2023 Umfang: 16 Marktstände, Kunsthandwerk, Kinderprogramm, Live-Musik

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Nesselwang?

Der Nesselwanger Adventsmarkt findet traditionell am zweiten Adventssonntag im Hof der Grundschule in Nesselwang (Poststraße 3) statt. 2023 ist das am Sonntag, 10. Dezember. Die Öffnungszeiten:

Sonntag, 10. Dezember 2023: von 14 Uhr bis etwa 18.30 Uhr

Was steht beim Adventsmarkt in Nesselwang auf dem Programm?

Organisator Christian Egger vom Verkehrsverein Nesselwang will für den Adventsmarkt 2023 zwei weitere Stände mit deftigem Essen und Getränken anbieten. 2022 waren an 14 Ständen unter anderem Holzdeko, Glaskunst, selbst gemachte Kerzen, Krippenutensilien und Honig im Angebot.

Außerdem gibt es heiße Getränke wie Glühwein oder Punsch. Nesselwanger Vereine, die Schule und der Kindergarten geben Speisen und Getränke aus.

Der Elternbeirat des Johanniter-Kindergartens hatte 2022 zudem in der Turnhalle zum Kinderbasteln. Aus dem Wohngebiet Gern wurden selbst gemachte gebrannte Mandeln gesponsert, die gegen eine Spende am Stand des Verkehrsvereins abgeholt werden konnten.

Viele Besucher tummelten sich 2022 auf dem Schulhof in Nesselwang. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand der Adventsmarkt wieder statt. Bild: Renate Erhart

Der Schülerchor, der Teenichor, die Nesselholzer Jungmusikanten, die Glühweincombo und zum Abschluss die Alphornbläser sorgten für die musikalische Umrahmung. Ein Teil des Erlöses ging an den Förderverein „Kinder im Markt“ (KIM), der Einrichtungen wie Schule, Krippe und Kindergärten in Nesselwang fördert.

Wo kann man in Nesselwang parken?

Autofahrer können in Nesselwang auf allen öffentlichen Stellplätzen ihre Fahrzeuge abstellen. Parkplätze gibt es beispielsweise an der Alpspitzhalle, an der Schule, am Bahnhof, an der Von-Lingg-Straße oder etwas weiter weg nahe des Alpspitz-Bade-Centers (ABC-Bad) oder an der Alpspitzbahn.

Wie komme ich zum Nesselwanger Adventsmarkt?

Besucherinnen und Besucher des Adventsmarkts können auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Grundschule gelangen: mit dem Zug bis zum Bahnhof in Nesselwang (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) oder mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann man in Nesselwang übernachten?

Für Besucherinnen und Besucher des Adventsmarkts gibt es in und um Nesselwang jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten, Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels. Auskunft über freie Zimmer gibt es hier im Internet oder bei der Touristinformation Nesselwang, Telefon +498361/923040 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Nesselwang?

Veranstalter des Adventsmarkts in Nesselwang ist der Verkehrsverein Nesselwang unter der Führung von Christian Egger.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.