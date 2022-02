Nesselwanger Retter wurden heuer schon 30 Mal zu Hilfe gerufen

Die Bergwacht Nesselwang ist derzeit stark gefordert. Nicht nur tagsüber steht sie Wintersportlern bei, sondern auch abends und nachts.

01.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach dem einsatzarmen vergangenen Winter werden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Bergwacht Nesselwang in diesem Jahr wieder kräftig gefordert. 30 Einsätze mussten sie in den vergangenen drei Wochen bewältigen. Neben zahlreichen Pistenunfällen am Tag kommen regelmäßig verletzte Wintersportler abends und nachts dazu.

Bis kurz vor Mitternacht im Einsatz

So waren an einem Samstag drei Einsätze tagsüber, die zum Teil parallel koordiniert werden mussten, gefolgt von drei Einsätzen am Abend. Der einsatzreiche Tag endete für die Bergwachtler erst kurz vor Mitternacht. Unter anderem wurde in Zusammenarbeit mit dem Notarzt, der vom Tal aus zur Einsatzstelle transportiert wurde, ein bewusstloses Kind versorgt. Direkt im Anschluss stürzte eine Jugendliche beim Skifahren so schwer, dass sie sich einen Oberarmbruch zuzog und mit dem Rettungshubschrauber Christoph 17 in eine Klinik transportiert werden musste.

Und dann kollidieren noch zwei Rodler

Gegen 20 Uhr wurden die Bergretter erneut zu einem Skiunfall alarmiert. Der Versorgung eines 14-jährigen Skifahrers mit einer Oberschenkelfraktur, folgte direkt im Anschluss ein Einsatz im Funpark. Nachdem der verletzte Snowboarder ins Tal gebracht worden war, waren die Einsatzkräfte noch nicht wieder zu Hause, als zwei Rodler bei der Abfahrt kollidierten und ebenfalls ins Krankenhaus transportiert werden mussten.

Verletzten Holzer aus Wertachtal geborgen

Aber nicht nur gestürzte Wintersportler benötigen die Hilfe der Nesselwanger Bergwacht. Ein junger Holzer, der sich bei Fällarbeiten im Wertachtal bei Maria Rain eine schwere Beinverletzung zugezogen hatte, wurde dort erstversorgt und mit der Rettungswinde des Rettungshubschraubers Christoph 17 aus dem unwegsamen Gelände geborgen und in eine Klinik geflogen.