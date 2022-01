Bereits vor zwei Jahren hat sich die Neuapostolische Gemeinde in Pfronten den Nachbarn in Füssen angeschlossen. Ihr Gotteshaus in Ösch steht nun vor dem Abriss.

27.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Tage der Neuapostolischen Kirche am Öscher Weg in Pfronten-Ösch sind gezählt. Das frühere Gotteshaus, das bereits vor zwei Jahren entweiht und mittlerweile samt Grundstück verkauft wurde, soll einer Wohnbebauung weichen. Geplant sind drei Einfamilienhäuser mit Garagen. Als ersten Schritt dazu hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig und ohne Diskussion eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen.