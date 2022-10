Baron-Gütl-Haus in Schwangau soll nach Brand wieder aufgebaut werden - das ist geplant

Das Baron-Gütl-Haus unterhalb von Schloss Neuschwanstein soll, nachdem es vor zwei Jahren abbrannte, wieder aufgebaut werden. Was in dem Gebäude entstehen soll.

19.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Es war gegen zwei Uhr nachts, als das Feuer in dem Gebäude am Fuße von Schloss Neuschwanstein ausgebrochen war. Ein Verwaltungsgebäude des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) – das Baron-Gütl-Haus – stand in Flammen. In jener Nacht im April vor zwei Jahren zog dichter Rauch über Hohenschwangau, etwa 60 Feuerwehrkräfte aus Schwangau und Füssen rückten aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Nun soll das Gebäude wieder aufgebaut werden. Der Bauausschuss Schwangau hat dafür einstimmig sein okay gegeben – aber die Ratsmitglieder blickten sehr genau auf die Planungen. Schließlich steht das Gebäude in einer exquisiten Lage.

