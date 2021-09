Neue Bergwiesenkönigin: Stecken statt Krone, Rucksack statt Schärpe

Bei der Pfrontener Repräsentantin wechselt nicht nur die Person, sondern auch die Aufgabe. Lisa I. soll auf den besonderen Naturschatz der Gemeinde hinweisen.

Nachdem sie mehr als ein Jahr länger im Amt war als geplant, geheiratet und einen Sohn bekommen hat, durfte die 10. Pfrontener Bergwiesenkönigin Anna I. ihr Amt nun an ihre Nachfolgerin Lisa I. weitergeben. Aber nicht nur die Person hat gewechselt, sondern auch das Amtsverständnis und die Aufgaben, machten die Repräsentanten von Pfronten Tourismus bei der Amtsübergabe beim Hoiberfest im Pfarrheim St. Nikolaus deutlich: Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin soll Lisa I. nicht in erster Linie deutschlandweit für den Tourismusort Pfronten werben. Ihre Hauptaufgabe soll es sein, auf den großen Naturschatz aufmerksam zu machen, den Pfronten mit seinen Bergwiesen besitzt, und bei Einheimischen wie Gästen für dessen Erhalt und Pflege zu werben. Schon äußerlich ist dieser Wandel an den Insignien der neuen Regentin deutlich: Ihr Titel steht nicht auf einer Schärpe wie bei ihren Vorgängerinnen, sondern auf einem Loden-Rucksack. Und statt einer Krone trägt sie einen Wanderstecken, den eine vom Pfrontener Künstler Haymo Aletsee geschnitzte Enzianblüte krönt. Am Ende ihrer zweijährigen Amtszeit wird Lisa I. diesen Stecken statt einer Krone an ihre Nachfolgerin weiterreichen.