Neue Bilder aus dem alten Nesselwang

Die Bürgerwerkstatt Kultur stellt eine weitere Dokumentation zusammen, nachdem sie fotografische Schätze hob. Sie können nun online betrachtet werden.

09.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Neues aus dem alten Nesselwang: Die Bürgerwerkstatt Kultur hat den „Alt-Nesselwanger Bilderbogen“ zusammengestellt und präsentiert ihn im Internet. Wie die Bürgerwerkstatt informiert, hatte sich bei den Arbeiten an der Foto-Dokumentation „Nesselwang früher und heute – Das Ortsbild im Wandel der Zeit“ vor drei Jahren gezeigt, dass zahlreiche Fotoschätze in privaten Sammlungen und im Archiv des Marktes darauf warteten, gehoben zu werden.

174 Aufnahmen ausgewählt und beschrieben

Um die Bildersammlung zu ergänzen, wurden auch die in Nesselwang lebenden Menschen eingeladen, allgemein interessierende Fotos einzureichen. „Die interessantesten der über 400 Fotos sollen der Öffentlichkeit auf Dauer zugänglich gemacht werden“, sagt Roland Miller, Sprecher der Bürgerwerkstatt Kultur, zu diesem arbeitsintensiven Projekt. Die Mitglieder der Bürgerwerkstatt wählten schließlich 174 eindrucksvolle und aussagestarke Fotos aus, die jeweils kurz beschrieben wurden und nun im Internet betrachtet werden können. Nicht berücksichtigt wurden Fotos, die bereits in Festschriften oder dem Heimatbuch veröffentlicht wurden sowie rein private Foto.

Mehrere Themenbereiche abgedeckt

Sämtliche Fotos dieses digitalen „Bilderbuchs“ sind in schwarz-weiß wiedergegeben. Präsentiert werden sie gegliedert in die Themenbereiche Landschaft, Kirchliches Leben, Gemeindliches Leben, Handwerk und Gewerbe, Landwirtschaft mit Forst und Jagd sowie Straßen, Brücken und Winterdienst. Eindrucksvoll erlebt der Betrachter, wie sich die Landschaft um Nesselwang über die Jahrzehnte gewandelt hat. Ein Bild zeigten den Egelsee südwestlich von Hertingen, der heute verschwunden ist und sich nur bei starken Niederschlägen oder Schneeschmelze vorübergehend wieder abzeichnet. Die heute zugewachsene Ruine der Nesselburg ist zu sehen und der einstige Badesee taucht wieder auf, der erst zugunsten eines beheizten Freibades verkleinert wurde, ehe dieses dem Alpspitz-Bade-Center wich. Primizfeiern, aber beispielsweise auch eine Aufnahme von einem Besuch Prinzregent Luitpolds zeigen das religiöse und gesellschaftliche Leben im Nesselwang von einst. Die Entwicklung des Skisports an der Alpspitze wird ebenso dokumentiert, wie die von Handwerk und Gewerbe, unter anderem mit der Feinmechanik, den Brauereien oder auch dem einstiegen Abbau von Braunkohle im Wertachtal.

Zu finden ist diese Dokumentation auf den Internetseiten des Marktes Nesselwang im Bereich Kultur. Weiterführende Informationen finden sich im Heimatbuch „Nesselwang – ein historischer Markt im Allgäu“ und in den im Internet veröffentlichten Beiträgen der Bürgerwerkstatt zu den Themen Baukulturelle Besonderheiten, Flurdenkmäler, Flurnamen und „Nesselwang früher und heute – Das Ortsbild im Wandel der Zeit“.

