Diskussion um Geschlechterrolle ist "nicht mehr zeitgemäß":  Die Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Vils im Interview

16.02.2022 | Stand: 15:24 Uhr

In der Außerferner Stadtgemeinde Vils wird es nach den Kommunalwahlen in Tirol am 27. Februar erstmals eine Bürgermeisterin geben: Denn Carmen Strigl-Petz ist die einzige Kandidatin. Derzeit ist sie noch im Vorzimmer des aktuellen Bürgermeisters Manfred Immler eingesetzt, der aber für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung steht.

Strigl-Petz über das Amt in Vils: Ich bin meiner Heimatstadt verbunden

Frau Strigl-Petz, wie kam es zu dem Entschluss, sich als Bürgermeisterin in Vils zu bewerben?

Strigl-Petz: Weil ich in meiner Heimatstadt verwurzelt bin. Vils positiv weiterzuentwickeln, für die Menschen im Ort zu arbeiten und lösungsorientiert zu handeln, ist eine große Aufgabe vor der ich viel Respekt habe, und diese Herausforderung möchte ich gerne annehmen.

Sind Sie schon von Jung auf politisch interessiert. Wie kam das?

An der Politik ist man in unserer Familie nicht vorbeigekommen (lacht). Mein Papa war selber 24 Jahre als Gemeinderat tätig, er war leidenschaftlich im Gemeinderat tätig. Politisiert wurde bei uns immer viel und das prägt einen natürlich. 2014 wurde ich von unserer Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und Nationalrätin Liesi Pfurtscheller vorgeschlagen, die Funktion der Bezirksleiterin der VP Frauen im Bezirk Reutte zu übernehmen.

Besonders in einer Zeit, in der die Pandemie so manches blockiert, wird es nicht besonders leicht sein, das Bürgermeisteramt zu übernehmen ...

Ich denke, es ist generell nicht leicht, dieses Amt zu übernehmen – mit oder ohne Pandemie. Auch wenn ich schon seit 16 Jahren im Rathaus arbeite – Bürgermeisterin zu sein, ist eine ganz andere Herausforderung, in die auch ich mich einarbeiten muss.

Altbürgermeister Reinhard Wals sei in einer Situation gewesen, in der er schnell handeln musste

Sie waren ja lange Zeit als Sekretärin im Vorzimmer des Bürgermeisters und haben damit eine gewisse „Vorbildung“ für dieses Amt. Wird Ihnen das, besonders am Anfang, die Arbeit erleichtern?

2005 holte mich Altbürgermeister Reinhard Walk ins Amt. Er war damals in einer Situation, in der er schnell handeln musste, er wusste, dass ich mich beruflich verändern will. Die Freude, im Rathaus arbeiten zu können, war damals unbeschreiblich. Ich werde Altbürgermeister Walk auch nie vergessen, dass ich diese Chance bekommen habe. Als 2009 Keller Günter das Amt übernahm, wurde ich nach kurzer Zeit seine Assistentin. An der Seite von Günter zu arbeiten war eine sehr gute, manchmal auch harte Schule. Politisch konnte ich extrem viel von ihm lernen. Mein dritter Bürgermeister ist seit Mai 2018 Manfred Immler. Dass es die Arbeit erleichtert, glaube ich nicht. Menschen, Anliegen und Sorgen sind unterschiedlicher Natur. Was natürlich schon mit hineinspielt, dass ich ein sehr gutes Netzwerk habe, auch über die Bezirksgrenzen hinweg.

Derzeit gibt es im Außerfern ja drei Bürgermeisterinnen (Jungholz, Heiterwang, Schattwald). Sind Frauen momentan im Außerfern auf dem Vormarsch?

Die leidige Diskussion über die Geschlechterrolle finde ich nicht mehr zeitgemäß. Wer sich mit Herzblut, Fleiß und aus Überzeugung für seinen Ort und die Menschen einsetzen will, ist am richtigen Platz. Dass sich Frauen die Entscheidung viel schwieriger machen, wissen wir, da können aber die Männer nichts dafür. Mich freut es natürlich, dass sich mehr Frauen für das Bürgermeisteramt entscheiden – und Frauen zu motivieren und zu unterstützen, finde ich auch sehr wichtig. Eine gute Mischung aus Frauen und Männern und alles ist gut!

Wie werden Sie mit den Allgäuer Nachbarkommunen, der Stadt Füssen und der Gemeinde Pfronten, im Kontakt stehen und vielleicht gemeinsame Aktionen in die Wege leiten? Ich denke zum Beispiel an die Feuerwehren mit ihren gemeinsamen Übungen und Einsätzen am und im Tunnel sowie Aktivitäten im Bereich des grenznahen Walderlebniszentrums.

Durch die Nähe zum benachbartem Allgäu ist es meiner Meinung nach wichtig, sich von Zeit zu Zeit auszutauschen. Bei grenzüberschreitenden Projekten gemeinsam Synergien zu nutzen, ist in der heutigen Zeit unabdingbar. Leider kenne ich die beiden Bürgermeister aus den Nachbargemeinden nicht persönlich, mit ihren Vorgängern hatte ich immer ein gutes Verhältnis. Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Füssen und Pfronten sind ebenfalls sehr wichtig und es besteht eine sehr gute Kameradschaft. Gemeinsame Übungen aber auch Einsätze im Ernstfall wurden in der Vergangenheit schon gemeinsam durchgeführt.

"Auf die Unterstützung meines Mannes kann ich mich immer verlassen"

Und noch zum Abschluss eine Frage privater Natur: Ihr Mann Christian ist ja auch politisch sehr engagiert und Obmann bei der Wirtschaftskammer Reutte. Ist er einer, der Sie unterstützt und hilfreich zur Seite steht?

Unsere Interessen ergänzen sich hier zu 100 Prozent, durch unsere Funktionen haben wir sehr viel Verständnis füreinander. Auf die Unterstützung meines Mannes kann ich mich immer verlassen – und das zu wissen, gibt mir auch das Gefühl von Sicherheit. Ohne den Rückhalt meiner Familie wäre vieles nicht machbar. Familie ist die wichtigste Säule unserer Gesellschaft.

