Füssener Stadtrat dagegen: Keine neuen Mehrfamilienhäuser in der Ziegelwies

Der Füssener Stadtrat stellt die Planungen für das Projekt bei einer Gegenstimme ein. Stattdessen werden drei leer stehenden Wohnungen renoviert.

07.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das nächste Projekt, das die Stadt Füssen eingestellt hat: Der Bau von bis zu drei Mehrfamilienhäusern in der Ziegelwies, in denen bezahlbarer Wohnraum entstehen sollte, wird vorerst nicht mehr weiterverfolgt. Man habe keinen Partner gefunden, um dieses Vorhaben zu realisieren, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) im Kommunalparlament (siehe auch "Rollen die Bagger in Füssen-Ziegelwies doch an?"). Nun sollen drei leer stehende Wohnungen in den städtischen Häusern renoviert werden.

Bis zu 30 Wohnungen in der Ziegelwies denkbar

Zwischen den städtischen Häusern in der Ziegelwies war eine deutliche Nachverdichtung geplant: Ein Entwurf, der einen Architektenwettbewerb für dieses Projekt gewonnen hatte, sah drei viergeschossige Wohnhäuser und Anbauten an bestehenden Gebäuden dort vor – bis zu 30 zusätzliche Wohnungen mit bezahlbaren Mieten wären denkbar gewesen. Allerdings zeigte sich im Rahmen der Beratungen zur Haushaltskonsolidierung schnell, dass die Stadt Füssen das millionenschwere Vorhaben finanziell nicht stemmen konnte. Eichstetter suchte das Gespräch mit Baugenossenschaften, doch gelang hier kein Durchbruch.

Planungen in Füssen nicht weiter verfolgen

Daher sollte man die ursprünglich angestrebte Nachverdichtung „erst einmal einstellen und die Planungen nicht weiter verfolgen“, sagte der Bürgermeister im Stadtrat. In einem ersten Schritt könne man aber die derzeit drei leer stehenden von insgesamt 26 Wohnungen wieder herrichten und vermieten. Bei einer Begehung kurz zuvor hatte Eichstetter mit seinem Stellvertreter Christian Schneider (Füssen-Land) sowie Thomas Roth (Leiter des Gebäudemanagements und Hermann Härtl von der Stadt die Wohnungen besichtigt.

Um diese wieder bewohnbar zu machen, benötige es je 15.000 bis 20.000 Euro an Renovierungskosten. Kosten sparen möchte die Stadt durch den Einsatz städtischer Handwerker: So sollen die Kosten auf 10.000 Euro pro Wohnung reduziert werden. Je nach Haushaltslage sollen die Wohnungen in diesem oder im nächsten Jahr saniert werden. Der voraussichtliche Mietpreis (kalt) betrage 7,90 Euro pro Quadratmeter.

Dass die Wohnungen wieder hergerichtet werden, wurde im Stadtrat begrüßt. Allerdings sprach sich Ilona Deckwerth (SPD) dagegen aus, dass man jetzt „das gesamte Projekt einstampfen“ wolle. Man solle die Planungen für die Nachverdichtung nach hinten schieben, aktuell aber nicht beenden, denn das wäre „ein Schritt nach hinten“.

Eine Aufgabe für den nächsten Stadtrat?

Lesen Sie auch

Rollen die Bagger in Füssen-Ziegelwies doch an? Bezahlbarer Wohnraum

Eichstetter verwies auf Gespräche mit Genossenschaften und anderen potenziellen Investoren. Selbst wenn man das Grundstück kostenlos zur Verfügung stelle, sei eine Quadratmeter-Miete (kalt) von 9,80 bis 9,90 Euro im Gespräch. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, erreiche man so nicht. Dazu komme, dass die Baukosten weiter nach oben steigen. „Momentan ist nicht die Zeit für eine Nachverdichtung“, sagte auch Vize-Bürgermeister Schneider. Das Projekt dürfe man nicht aus den Augen verlieren, meinte Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen). Doch aktuell sei es nicht zu stemmen: Es sei eine Aufgabe für den nächsten oder übernächsten Stadtrat.

Gegen die Stimme Deckwerths beschloss der Stadtrat, die Planung für die Nachverdichtung aufzuheben. Bemühungen, einen Investor für eine Nachverdichtung im bezahlbaren Preissegment zu finden, sollen vorerst „nicht aktiv weiterverfolgt“ werden. „Allerdings verschließt sich die Stadt etwaigen Vorschlägen von privaten Investoren beziehungsweise Wohnbauunternehmen nicht und ist gerne bereit, solche gegebenenfalls zu prüfen“, heißt es in dem Beschluss. Einstimmig beschlossen wurde die Renovierung der leer stehenden Wohnungen.

Lesen Sie auch: Finanzmisere: Warum Füssen bis mindestens 2025 das Geld für neue Projekte fehlt