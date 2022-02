Bau-Start in 2023? Grünes Licht für den Neubau der Lechbrücke

Es ist die Verbindung zwischen Schwaben und Oberbayern, zwischen Lechbruck und Prem. Das Bauwerk ist in die Jahre gekommen – eine neue Brücke unausweichlich.

Es ist die Verbindung zwischen Oberbayern und Schwaben: die Brücke zwischen Prem und Lechbruck. Sie soll abgerissen und neu gebaut werden. Während der Bauarbeiten muss eine Ersatzbrücke errichtet werden. Dafür hat die Regierung von Oberbayern nun grünes Licht gegeben.

Bereits vor zehn Jahren fingen die ersten Überlegungen an, dass etwas mit dem Bauwerk passieren muss: Denn über die Jahre und Jahrzehnte habe sich der Zustand „zunehmend verschlechtert und eine wirtschaftliche sinnvolle Instandsetzung ist nicht möglich“, teilt das zuständige Bauamt Weilheim-Schongau mit.

Übergangs-Brücke südlich der maroden Lechbrücke

Von Anfang an sei ein Ersatzneubau in Betracht gezogen worden, teilt Pressesprecher Michael Meister mit. Und das baurechtliche Verfahren sei kompliziert gewesen – Stichwörter hierbei waren Naturschutz, Wasserrecht und die Tatsache, dass zum Teil erheblich auf private Grundstücke während der Bauzeit zugegriffen werden müsse. „Nicht zuletzt ist eine mit rund 50 Metern frei gespannte Brücke über den Lech eine bautechnische Herausforderung“, sagt Meister. Aktuell werde damit geplant, dass die benötigte Übergangsbrücke (südlich der jetzigen Brücke) im Herbst 2023 startet. Unter der Voraussetzung, so Meister, dass es zu keinen Verzögerungen beispielsweise beim weiteren Genehmigungsprozess komme.

Bau der Lechbrücke zwischen Prem und Lechbruck: Kosten noch unklar

Es liegt zwar eine Kostenberechnung vor, allerdings machte Meister keine genaueren Angaben zur Summe. Der Grund: Noch sei deren Plausibilität nicht verifiziert. Das Problem: Die aktuelle Situation im Bausektor mit Preissteigerungen und Mehrkosten durch die Corona-Pandemie. Auch die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 in Westdeutschland habe Auswirkungen: Zurzeit sei es schwer abschätzbar, zu welchem Preis eine Behelfsbrücke errichtet werden könne, da diese Objekte aktuell schlecht verfügbar seien.

Auch an der nahe gelegenen Echelsbacher Brücke werde eine Übergangsbrücke genutzt. Diese könne aber nicht einfach verschoben und für die Lechbrücke zum Einsatz kommen. Diese soll laut Meister an den Bund zurückgegeben werden (unter anderem zur Wartung), außerdem ist davon auszugehen, dass die Brücke für andere Baustellen in Deutschland vorgesehen ist.

Verbindung zweier Staatsstaßen - B16 und B17

Die Lechbrücke ist Teil der Staatsstraße 2059 – eine wichtige Verbindung, die die Bundesstraßen B16 und B17 verbindet, die wiederum bedeutende Nord-Süd-Verbindungen nach Österreich sind. Im Zuge der Arbeiten plant das Bauamt, die Straßenführung geringfügig anzupassen und den Gehweg teilweise zu verlängern und zu verbreitern. Außerdem soll ein Übergang auf der Ostseite entstehen: eine Verbindung zu den ausgewiesenen Lech-Wanderwegen.

Zwei private Einwände sowie die Stellungnahmen von mehr als 20 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange seien geprüft und „soweit wie möglich“ berücksichtigt worden, heißt es bei der Regierung von Oberbayern. Der nun genehmigte Plan mache Auflagen zum Gewässer-, Natur- und Landschaftsschutz. Eingriffe in die Natur, die nicht vermieden werden können, sollen mit einer Ausgleichsfläche teilweise ausgeglichen werden und eine Ausgleichszahlung an den Bayerischen Naturschutzfonds erfolgen.

