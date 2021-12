Neue Psychosomatik-Reha im Kneipp Sanatorium Möst in Hopfen am See

Weil die Wartezeiten für Patienten momentan lang sind, will das das Kneipp Sanatorium Möst in Hopfen am See eine weitere Anlaufstelle im süddeutschen Raum werden. Auch der Zusammenschluss mit der Fachklinik Allgäu spielt dafür eine Rolle

Von Allgäuer Zeitung

04.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr