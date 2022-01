Zwei Restaurant-Neueröffnungen in Füssen: Das sind ihre Erfolgs-Rezepte

Das "Nashi" und das "Dejavu" eröffnen in Füssen mitten in der Corona-Zeit. Die Betreiber sind junge Männer - einer inspiriert vom Mixer, der andere von Birnen.

21.01.2022 | Stand: 19:26 Uhr

Es sollte anders werden, als es noch in der „Bambuszelle“ war: Der 28-jährige Anh Duc Le hat am Füssener Kaiser-Maximilian-Platz ein asiatisches Restaurant eröffnet. Zuvor waren in den Räumlichkeiten seine Eltern tätig. Auch sie betrieben dort ein Asia-Restaurant, dekoriert mit viel Bambus. „Das wollte ich nicht mehr“, sagt Juniorchef Le. Das „Nashi“ ist jetzt „moderner“. Was aber ist gleich? „Der Familienbetrieb bleibt bestehen. Bei uns packen alle mit an.“

Das muss die ursprünglich aus Vietnam stammende Familie Le wohl auch. Schließlich ist das Nashi nach dem im Jahr 2018 eröffnete Kyodai (zu deutsch: Bruderschaft) in der Luitpoldstraße bereits das zweite von vietnamesischer Esskultur geprägte Restaurant, dass sie in Füssen betreiben. Der japanische Name Nashi bedeutet dabei Birne und ist eine Übersetzung des vietnamesischen Familiennamens Le, was ebenso Birne heißt.

Wo kann man in Füssen gut essen? Nashi und Dejavu wollen Einheimische anlocken

Nur einen Sprung weit vom Kyodai entfernt hat sich ein weiterer Gastronom an eine Neueröffnung mitten in der von Corona schwer gebeutelten Zeit gewagt: Janos Deme hat Anfang Dezember das „Dejavu“ eröffnet. Auch er ist bereits erfahren und nicht neu in der Gastro-Branche. Seit 2019 betreibt er die „Schankwirtschaft“ in Pfronten. Ursprünglich stammt Deme aus Siebenbürgen in Rumänien. Den gelernten Hotelmanager zog es aber schon früh „in diese schöne Gegend“. (Lesen Sie auch: Lifte in Halblech und Seeg fürchten um ihre Existenz)

28 Jahre jung und kreativ bei den Getränken: Anh Duc Le vom Restaurant Nashi mixt hier seinen bekannten Eistee. Bild: Marina Kraut

Zwar haben sich beide Gastronomen getraut, trotz Pandemie zu investieren. Kleinere Rückschläge mussten sie aber auch deshalb schon verkraften: Das Dejavu wollte ursprünglich schon im Oktober öffnen. Lieferschwierigkeiten verzögerten aber die Anlieferung der Möbel und dann kam der Lockdown im Ostallgäu. Der traf auch das Nashi – nach nur einer Woche musste der Vietnamese im Dezember wieder schließen.

Der 28-jährige Le hat nun aber sein Rezept gefunden, mit dem er die Pandemie durchstehen will: „Wir müssen dynamisch bleiben“, sagt er. Der erste Eindruck bei den Gästen habe hoffentlich gefruchtet. Jetzt gelte es herauszufinden, was den Gästen schmeckt und welche Gerichte es weiterhin auf die Karte schaffen. In ein paar Wochen folgt dann die Mittagskarte.

Restaurants in Füssen haben eigene Erfolgs-Rezepte

Deme setzt auf einen Mix aus regionaler Qualität und Ambiente: „Dann kann man überleben.“ Als der 29-Jährige die Möglichkeit bekam, die Räumlichkeiten am Luitpold-Kreisel zu beziehen, galt für ihn das Motto: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Ein wenig Mut gehöre trotzdem dazu, sagt er.

Für die Zukunft plant er Weinverkostungen oder spezielle Mädelsabende. Während es im Dejavu neben Cocktails und Café auch Burger und Kässpatzen auf der Karte gibt, konzentriert sich die Küche im Nashi auf ihre Wurzeln. Tante und Onkel von Le sind extra aus München hergezogen und kochen nun typisch vietnamesisches Essen. (Lesen Sie auch: Warum der Forggensee im Winter bald deutlich voller sein wird)

Jonas Deme ist Geschäftsführer des Restaurants "Dejavu" in Füssen. Er bietet in seinem Restaurant auch Coktails. Bild: Marina Kraut

„Ich würde unsere Küche als Fusion beschreiben“, erklärt Le. Bedeutet? Vietnamesische Esskultur trifft auf andere asiatische Einflüsse verschiedener Regionen. Sowohl Le als auch Deme wollen vor allem die Einheimischen für sich gewinnen.

Der persönliche Kontakt ist den Gastronomen wichtig. „Wir erklären unseren Gästen viel, was die Gerichte eigentlich sind“, sagt Le. Dann werde auch klar, was sich hinter dem Traditionsgericht „Baos“ verbirgt: „Gefüllte Teigtaschen.“