Neue Spielgruppe für ukrainische Kinder in Füssen

Dank Zusammenarbeit von Kirche, Rotem Kreuz und den Wittelsbachern konnte in Füssen ein Betreuungsangebot für geflüchtete Kinder entstehen. Wie es dazu kam.

12.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Kindergartenplätze sind überall äußerst knapp, so auch in Füssen. Aus der Not geboren ist deshalb im Haus der Begegnung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde eine betreute Spielgruppe für geflüchtete ukrainische Kinder entstanden.

Der evangelische Pfarrer Peter Neubert stellte spontan die Räumlichkeiten im Haus der Begegnung für die ukrainische Spielgruppe zur Verfügung, da in den Füssener Kitas momentan keine Plätze vorhanden sind. „Natürlich wäre es besser, die Kleinen mit ihren deutschen Altersgenossen in einem Regelkindergarten unterzubringen, aber dazu fehlen zur Zeit die freien Plätze. Das Angebot der Spielgruppe füllt eine Bedarfslücke“, sagt Pfarrer Neubert.

So kam die Idee

Die Initiative für das Projekt lag bei den ukrainischen Müttern und Vätern, dem Roten Kreuz, das die Trägerschaft übernommen hat und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Füssen, die die Räume zur Verfügung stellte. Unterstützung kam auch von Franz Herzog von Bayern, der von Peter Schmalz, dem Ehrenvorsitzenden des Münchener Presseclubs angesprochen wurde.

Der Wittelsbacher-Chef sagte eine großzügige Finanzspritze für das Projekt zu, das jetzt auch die offizielle Erlaubnis der Regierung von Schwaben als „Betreute Spielgruppe“ hat.

Traumatische Kriegserlebnisse ausblenden

Die Genehmigung der Behörden für die Laufzeit der Spielgruppe wurde bis zum nächsten Jahr erteilt, was laut Pfarrer Neubert nicht wirklich einfach gewesen sei. Die insgesamt 15 Kinder dürfen jetzt von Montag bis Freitag von zwei ehrenamtlichen Betreuerinnen unter der Leitung von Vera Angeringer, einer Ukrainerin, die schon längere Zeit in Deutschland weilt, spielen, singen, tanzen und lernen. Die Kinder können die oft auf ihren kleinen Seelen lastenden, traumatischen Kriegserlebnisse in ihrer Heimat beim gemeinsamen Spiel ein wenig ausblenden. Die Spielgruppe ist außerdem eine große Hilfe für die Mütter und Väter, die in dieser Zeit arbeiten gehen oder an Deutschkursen teilnehmen können.

Der Nikolaus sagt Hallo

Vergangene Woche besuchte der Nikolaus die schon ungeduldig wartenden Kinder. Dieser kündigte sich mit Glockengeläut an und brachte sein goldenes Buch und einen großen roten Sack voller Geschenke mit, über das sich die Kinder sehr freuten. Zum Dank sangen sie für den Nikolaus ukrainische Weihnachtslieder und sagten ihre Gedichte auf.

Betreuerin Vera Angeringer bedankte sich bei Renate Dantinger, der Sachgebietsleiterin vom Roten Kreuz Ostallgäu, dem Musiker Mykhailo Myroshnychenko, der die Nikolausfeier musikalisch auf dem Keyboard begleitete, Pfarrer Peter Neubert und ihren beiden ehrenamtlichen Spielgruppen-Helferinnen, ohne die das Projekt nicht umgesetzt hätte werden können.